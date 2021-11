Neuer Parkplatz für Radebeul-West: Meinung der Bürger gefragt

Radebeul

Zwischen Güterhofstraße und Bahndamm soll ein Parkplatz entstehen. Die Maßnahme ist Teil des Sanierungskonzepts „Zentrum Radebeul-West“. Die Vorplanungen der Stadtverwaltung liegen noch bis zum 3. Dezember öffentlich aus. Gefragt sind die Meinungen der Bürger der Lößnitzstadt.

„Der neue Parkplatz soll verschiedenen Ansprüchen gerecht werden“, teilt die Stadtverwaltung mit. Der vorhandene Straßenraum soll dabei grundsätzlich erhalten bleiben, nebst übergeordnetem Ziel einer maximalen Anzahl an Parkplätzen. Zusätzlich will die Lößnitzstadt zwei Stellplätze für Reisebusse und eine ÖPNV-Haltestelle gegenüber vom neuen Ärztehaus schaffen. Das untersuchte Gebiet wird zwar teils bereits als Parkplatz genutzt. Die überwiegende Fläche liegt jedoch bislang ungenutzt brach.

94 Parkplätze, Fahrradstellplätze und Plätze für Reisebusse

Die Vorplanungen der Stadt sehen 94 senkrechte Parkplätze vor – mit jeweils 2,70 Metern Standbreite. In diesem Konzept erhält die Stadt zwei bereits existierende Pappeln. Die Parkplätze für die Reisebusse sind am westlichen Ende der Anlage verortet. Am Ostrand sind Fahrradstellplätze vorgesehen. Optional könnten auch Taxi- und Stellplätze für Carsharing mit eingeplant werden.

Die Stadt finanziert das Projekt in Radebeul-West mithilfe städtebaulicher Fördermittel. Baustart ist im kommenden Jahr. Für die Planung hat die Lößnitzstadt das Verkehrsplanungsbüro VerkehrsConsult GmbH aus Dresden beauftragt.

Bereits zu Jahresbeginn 2021 kaufte die Stadt ein Teilstück der Fläche zwischen Güterhofstraße und Bahndamm von der Deutschen Bahn AG. Das Unternehmen bleibt weiterhin im Besitz eines fünf Meter langen Streifens entlang der Stützmauer und der Böschung am Bahndamm. Den will die Bahn laut Stadtverwaltung für Bahnbetriebszwecke, Instandhaltung und Instandsetzung nutzen.

Die Vorplanung liegt im Schaufenster des Touristischen Informationspunktes Bahnhofstraße 8 in einem Schaukasten vor Ort an der Güterhofstraße aus. Wünsche, Anregungen, Ideen und Kritik nimmt die Stadt per Mail an strassenbau@radebeul.de an.

Von Sabrina Lösch