Neuer Kulturtempel lockt Dresdner ins Rödertal

Großröhrsdorf

Das Rödertal, Großröhrsdorf – gehört haben die meisten Dresdner davon sicher schon mal. Schließlich gibt es in der 7000-Einwohner-Stadt knapp 15 Kilometer östlich von Dresden eine ganze Reihe namhafter Unternehmen, und auch die Landschaft ist recht reizvoll und bestens für einen Sonntagsausflug geeignet. Doch Kultur? Da haben wir doch beinahe alles vor der Haustür. Wirklich alles? Arnim Proft hegt das seine Zweifel. Und als Geschäftsführer der Herkuleskeule kennt er sich sicher bestens aus in der Dresdner Kulturszene. In jüngster Zeit steht er als Berater noch einem weiteren, ziemlich neuen Kulturtempel zur Seite: dem Rödersaal.

Was ist der Rödersaal eigentlich?

Wie fast jede kleine Stadt in der DDR, so hatte auch Großröhrsdorf ein Kulturhaus. Es war in den Räumen des früheren Hotels Haufe, einer recht mondänen, im Jugendstil erbauten Herberge, eingerichtet worden. Und diese Jahre hinterließen ihre Spuren: „Von der einstigen Pracht war nichts mehr geblieben. Der Anblick war einfach schrecklich“, erinnert sich Arnim Proft an seine erste Begegnung mit dem Haus. Eigentümer Robert Rumpel, ein Geschäftsmann aus München, hatte ihn als Berater nach Großröhrsdorf gebeten. „Der Keller stand unter Wasser, die Fenster waren vernagelt, die Decke mit einer Bastmatte abgehangen. Noch halbvolle Biergläser standen herum, wie man sie 12 Jahre zuvor hingestellt hatte. Ich habe ihm abgeraten.“

Alles digital: Arnim Proft sitzt oft und gern hinter den Reglern der Steuerungsanlage. Quelle: uwe menschner

Heute fungiert Arnim Proft als technischer und künstlerischer Berater des Eigentümers und ist so eng mit ihm vertraut, dass er seine Motivation erklären kann: „Herr Rumpel ist nicht einfach ein Investor, der mit seinem Objekt Rendite erwirtschaften will. Er erfüllt sich hier einen Traum. Bereits als Kind hat er sich gewünscht, ein eigenes Kino zu haben. Und das hat er jetzt hier.“ Und noch viel mehr als das …

Wie präsentiert sich der Rödersaal heute?

In seiner ursprünglichen Pracht, ergänzt um modernste Veranstaltungs- und Haustechnik: Herzstück ist der eigentliche Rödersaal, auch als „Großer Saal“ bezeichnet. Der einstmals kinotypisch schräge Fußboden unterteilt sich in drei Ebenen, die „von jedem Platz aus beste Sicht ermöglichen“, wie Arnim Proft versichert. Die „Leinwand“ ist eigentlich gar keine Leinwand, sondern ein LED-Projektor – „davon gibt es deutschlandweit in dieser Größe erst drei“.

Die während der Kulturhaus-Nutzung komplett verstellte und verdeckte Schönheit des Jugendstil-Saals kommt wieder voll zur Geltung und lässt sich am besten von der Galerie aus entdecken. Eine Vierfach-Verglasung der Fenster sorgt dafür, dass von der Geräuschkulisse nichts nach außen dringt. Neben dem Großen steht auch ein Kleiner Saal zur Verfügung – er eignet sich für Kleinkunst und Lesungen, aber auch für Familienfeiern. Seine Jugendstilpracht entfaltet der Rödersaal aber auch im Treppenaufgang mit kunstvoll gearbeiteten Geländern, Stuckornamenten und einer Brunnennische (zu der aber noch der Brunnen fehlt).

Was soll nun aber die Dresdner anlocken?

So weit, so gut. Doch stilvolle Kulturstätten gibt es auch in Dresden, und das nicht zu knapp. Was also hebt den Rödersaal davon ab? Dazu Beate Dangrieß-Jarzembowski, die Geschäftsführerin der Rödersaal-Betreibergesellschaft: „Wir haben bei der Programmgestaltung ganz bewusst versucht, Formate zu entwickeln, die es so in Dresden nicht oder nicht mehr gibt.“ Zum Beispiel Varieté mit Tanz, „so wie früher im Café Prag“: Eine Mischung aus Dinner, Artistik, Show und Tanz – „in Dresden und Umgebung bislang schmerzlich vermisst“, wie Arnim Proft findet.

Der Rödersaal bietet auch die technischen Voraussetzungen für Luftartistik: „Das gibt es in Dresden und selbst in Leipzig nicht, außer vielleicht im Zirkus.“ Dasselbe gilt laut Arnim Proft für die bereits erwähnte LED-Wand. Auch Tanzabende zu Schlager- und Discofoxmusik und Clubnächte mit angesagten DJs sollen sich als Ergänzung zum Dresdner Kulturangebot eignen. Und wer sich nicht die Nacht um die Ohren schlagen will, denn lockt Sonntagnachmittag das „Varieté-Café.“

Bei den Konzerten im bis zu 600 Besucher fassenden Großen Saal konzentriert man sich laut Arnim Proft auf „mittelgroße Künstler.“ Das Eröffnungskonzert gestaltete Ella Endlich, angesagt hat sich Vicky Leandros für den 29. November. „Auch damit heben wir uns gezielt vom Dresdner Angebot ab“, so Arnim Proft. Noch weitere Formate kann er aufzählen: Tanztee, Kindershows. Dabei folgt die Programmgestaltung einer festen Struktur: „Mittwoch gibt es Kino, Sonnabend Tanz.“ Unter anderem.

Welche Pläne gibt es noch?

Die Bauarbeiten am Rödersaal-Gebäude sind noch nicht ganz abgeschlossen. Gegenwärtig zieren Baugerüste noch den nördlichen Gebäudeteil, in dem zwölf Gästezimmer entstehen sollen. „Für unsere Künstler und ihre Crews, aber auch als ganz normale Hotelzimmer“, wie Beate Dangrieß-Jarzembowski berichtet. Auch der Ticketservice hat noch nicht seinen endgültigen Platz gefunden und soll noch hausintern umziehen.

Der Rödersaal von außen: Am Nordflügel stehen noch Baugerüste, hier werden Hotelzimmer eingebaut. Quelle: uwe menschner

Große Erwartungen setzt die Geschäftsführerin in den Winterfahrplan des Verkehrsverbunds Oberelbe (VVO) der einen Halbstundentakt bis gegen Mitternacht zwischen Dresden und Großröhrsdorf vorsehen soll: „Dann kann man echt das Auto stehen lassen.“ Wer das nicht will, der findet im Ort ausreichend Parkplätze – nicht unbedingt in unmittelbarer Nähe, aber doch am Rathaus oder am Bahnhof – jeweils etwa 500 Meter entfernt.

Von Uwe Menschner