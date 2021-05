Neue Verordnung macht Parken in Pirna teurer

Pirna

Ab sofort gilt in Pirna eine neue Verordnung über Parkgebühren. Die mehrheitlich vom Stadtrat beschlossene Änderung macht Parken in der Stadt teurer. Das Stadtgebiet teilt sich demnach in drei Zonen, in denen unterschiedlich hohe Parkgebühren zu bestimmten Zeiten erhoben werden. Neben den Stellplätzen im öffentlichen Raum können Autofahrende auch die vier Parkhäuser am Steinplatz, in der Altstadt, in der Innenstadt an der Bundesstraße 172 sowie im Scheunenhofcenter nutzen.

Grundlage für den Beschluss ist der 2015 beschlossene Verkehrsentwicklungsplan 2030. Dieser sieht vor, die Innenstadt attraktiver zu gestalten und umweltfreundliche Mobilität zu fördern. Eine Parkraumerhebung im letzten Jahr ergab, dass die Stellplätze im Pirnaer Zentrum ganztägig auf hohem Niveau ausgelastet sind. Gleichzeitig gibt es selbst in Stoßzeiten genug freie Kapazitäten in Parkhäusern. Diese sollen mehr genutzt werden, um den Suchverkehr im öffentlichen Straßenraum abzumildern.

Internet Mehr Infos zu den Gebühren und Zeiten sind im Internet unter www.pirna.de/leben-in-pirna/mobilitaet-verkehr/parken/ zu finden.

Von hk