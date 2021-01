Neue Strecke Dresden-Prag: Bahn plant Erkundungsweg für Wanderer und Radfahrer

Heidenau

Bis sich auf den Gleisen der geplanten neuen Bahnstrecke zwischen Dresden und Prag die ersten Räder drehen, wird es mindestens noch zwei Jahrzehnte dauern – doch schon deutlich schneller könnten Neugierige dort zumindest auf dem Fahrrad oder zu Fuß vorankommen. Im Untersuchungsraum zwischen Heidenau und der tschechischen Grenze, wo irgendwann einmal die Züge zumeist im Tunnel fahren werden, soll schon bald ein sogenannter Erkundungsweg für Wanderer und Radfahrer entstehen.

In einer Onlinekonferenz hatten sich bereits im November Mitglieder einer Arbeitsgruppe über erste Ideen für einen solchen Erkundungsweg verständigt. Entlang des Weges könnten sich Interessierte künftig einerseits über das Bahnprojekt informieren, zugleich aber auch Wissenswertes über die Umgebung erfahren, heißt es dazu von der Deutschen Bahn. Gesprochen wurde zudem über Anknüpfungspunkte zu Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen in der Region.

Erste Tafel soll an der Pechhütte aufgestellt werden

Erstes sichtbares Zeichnen für den Erkundungsweg könne demnach eine Tafel nahe der Pechhütte in Heidenau sein, die sowohl über die Bahnstrecke als auch über den nahen Barockgarten Großsedlitz informiert. Im Bereich der Pechhütte soll nach den bisherigen Planungen die Neubaustrecke von den bestehenden Gleisen abzweigen und in Richtung tschechische Grenze geführt werden. Eine weitere Informationstafel sei im Oelsengrund unweit der Grenze vorgesehen. Dort wollen Projektbeteiligte über die Erkundungsbohrungen informieren, mit denen derzeit in dem Gebiet der Baugrund untersucht wird.

In der Nähe des Barockgartens Großsedlitz hatte die Bahn im September schwere Technik für Bohrungen aufgefahren. Quelle: Anja Schneider

Die Deutsche Bahn will in enger Zusammenarbeit mit dem 2016 gegründeten Europäischen Verbund für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ), der das Neubauvorhaben fachlich, organisatorisch und politisch flankiert und den Mitgliedern der Arbeitsgruppe die verschiedenen Ideen und Hinweise auswerten. Ein weiteres Zusammenkommen der Arbeitsgruppe ist im Frühjahr geplant. Zudem möchte die Bahn noch dieses Jahr in Heidenau ein Informationszentrum zu dem Bauvorhaben einrichten.

Genaue Streckenvariante noch unklar

Wo und wie genau die Bahnstrecke von Heidenau hinüber nach Tschechien geführt wird, ist noch nicht genau geklärt. In den nun anlaufenden Vorplanungen lässt die Bahn zwei verschiedene Varianten untersuchen – eine bei der zunächst ein Teil der Gleise unter freiem Himmel geführt werden, bevor sie dann in Deutschlands längsten Eisenbahntunnel münden, und eine weitere, bei der die Gleise beinah komplett in Röhren verschwinden. Für letztere Variante macht sich allen voran eine Bürgerinitiative stark.

Welche Variante am Ende das Rennen macht, muss letztlich der Bundestag entscheiden. Kommen die Planungen zügig voran und auch sonst nichts dazwischen, könnte frühestens Ende des Jahrzehnts der Baustart erfolgen. Die Bauzeit hatte die Bahn zuletzt mit rund 13 Jahren angegeben.

Von seko