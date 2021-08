Neue Spielgeräte für Altstadt Meißen eingeweiht

Meißen

Zwischen Dom und Triebisch hält Meißen Vinotheken, Café, Restaurants und heimelige Läden für Bewohner und Besucher bereit. Für Kinder bietet sich ein Besuch des Altstadt-Labyrinths auf dem Heinrichplatz oder der kleinen Spielplätze am Kändlerpark und im Postgässchen an. Mit ihrem jüngsten Projekt will die Porzellanstadt etwas zur Freizeitgestaltung für die Jüngeren beitragen. Dazu wird die Altstadt in den kommenden Jahren mit zusätzlichen Spielgeräten ausgestattet.

Die ersten beiden Konstruktionen laden bereits zum Verweilen ein: Unweit des Buchstabensteins ist ein Tisch aus Edelstahl installiert. Dort werden Kinder vor eine Herausforderung gestellt: Sie müssen den Tisch mittels drehender Scheiben in die richtige Form bringen.

Rätsel lösen zwischen Heinrichplatz und Kleinmarkt

Im Bereich zwischen Heinrichsplatz und Kleinmarkt gilt es, die gestellten Rätsel zu lösen. Etwa können die Kinder das Meißner Stadtwappen mit den beweglichen Edelstahlplatten nachstellen. Zusätzlich will die Stadt demnächst an beiden Standorten eine kindgerechte Beschreibung des Buchstabensteines und des Stadtwappens anbringen.

„Bei der Auswahl der Spielgeräte wurde darauf Wert gelegt, dass diese in das historische Stadtbild passen und einen Meißen-Bezug haben“, sagt Christian Friedel, Leiter des Amtes für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur. Dabei musste laut Friedel auch der Denkmalschutz mit ins Boot geholt werden.

Daraufhin entwarf das Chemnitzer Spielmitteldesign-Büro Laurin Zwo die beiden Spielgeräte in Tischformen. Die Idee dahinter: Kinder spielerisch zum Denken animieren und ihnen gleichzeitig eine Auszeit vom Trubel der Altstadt ermöglichen.

Der Stadtmarketing-Leiter verrät auch, dass Meißen die Spielgeräte mit in die Kinderstadtführungen aufnimmt und sie ab 2022 im Kinderstadtplan erscheinen.

Geräte thematisch an Meißen angelehnt

Das Projekt „Spielelemente“ der Stadt Meißen sieht die Installation von drei Spielgeräten in der historischen Altstadt vor – am Heinrichplatz, an der Frauenkirche sowie in der Neugasse. Alle drei Geräte sind thematisch an die Porzellanstadt angelehnt. Stadtmarketing-Chef Friedel, Bürgermeister Markus Renner, Leiterin des Bauverwaltungsamtes Inga Skambraks und Leiter des städtischen Bauhofes Steffen Petrich haben die ersten beiden Spielelemente am Dienstag eröffnet. Das dritte Gerät soll bis zum Jahresende aufgestellt werden. Finanziert werden die Spielelemente durch Fördermittel des Bundes und des Freistaates Sachsen.

Der Gewerbeverein Meißen hat auch Informationstafeln in der historischen Altstadt beantragt. Das Vorhaben wird mit 11.500 Euro gefördert und soll voraussichtlich bis zum Jahresende fertig umgesetzt sein, wie die Stadt Meißen wissen ließ. Die Tafeln informieren künftig Anwohner als auch Besucher der Stadt zu Einzelhandelsgeschäften, Gastronomie und Sehenswürdigkeiten der jeweiligen Straße.

