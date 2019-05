Dresden

Die Bürgerinitiative Basistunnel nach Prag hat die erste Hürde genommen. Die von ihnen vorgeschlagene Trasse für eine neue Bahnstrecke zwischen Dresden und Prag, die einen Tunnelbau ab Heidenau bis hinter die Landesgrenze vorsieht, wird neben anderen, die teils eine offene Streckenführung vorschlagen, im sogenannten Raumordnungsverfahren auf ihre Eignung untersucht. Das Verfahren soll laut Landesdirektion Sachsen im September oder Oktober beginnen.

Dabei wird noch nicht über die Zulässigkeit und endgültige Gestaltung der neuen Eisenbahnstrecke entschieden. In dem Verfahren will die DB Netz AG lediglich anhand objektiver Kriterien die konkrete Trassenführung wählen und die Feintrassierung erarbeiten. Daran können sich auch Interessierte beteiligen. Dazu werden die Unterlagen in den vom Vorhaben berührten Gemeinden ausgelegt sowie im Internet veröffentlicht. Betroffene haben dann die Möglichkeit, ihre Hinweise und Anregungen an die Landesdirektion Sachsen zu richten. Die auf diese Weise festgelegte Trasse wird im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens durch das Eisenbahnbundesamt detailliert geprüft.

„Die Anwohner im Elbtal können mit Eröffnung der Eisenbahnverbindung Dresden-Prag auf eine Entlastung hoffen“, benennt Landrat Michael Geisler ( CDU) den Hauptgrund für das Ausbauprojekt. „Politisch unterstütze ich eine Volltunnelvariante, weil sie den geringsten Flächenverbrauch und die niedrigste Lärmbelastung für die betroffenen Anwohner mit sich bringt.“

Von uh