Neue Biografie über Amalie von Sachsen: Keine Eheambitionen, dafür Kreativität

Müglitztal

„Die Gebräuche des Hofes können nicht wohl auf des Herzens Empfindungen ausgerichtet sein“, heißt es in dem Stück „Mesru. König von Baktriana“. Verfasst hat dieses – un­ter dem Pseudonym „ Amalie Heiter“ – Prinzessin Amalie von Sachsen, die wusste, weshalb sie sich so über die Gebräuche am Hof äußerte.

An sich verlebte sie keine unglückliche Kindheit, aber wenn es etwa in den Sommermonaten nach Pillnitz ging, dann war der Tagesablauf mehr oder minder strikt durchstrukturiert. Täglich wurde halb zehn die Heilige Messe besucht, Mittagstafel war um 13 Uhr, danach spielte der Kurfürst Klavier, die Kurfürstin Karten. Täglich 18 Uhr unternahm man eine gemeinsame Spazierfahrt.

Anzeige

Jeden Sonnabend ging es nach Dresden, damit man am Sonntagmorgen am Gottesdienst in der Hofkirche teilnehmen konnte, weshalb Johann Paul von Falkenstein die Leser seines 1879 in Dresden erschienenen Buches „ Johann von Sachsen“ wissen ließ: „Das Leben am Hofe war damals bis zur Einförmigkeit streng geregelt.“

Weitere DNN+ Artikel

Großer Erfolg als Lustspielautorin

Prinzessin Amalie von Sachsen war Teil dieses Hofes – und über sie hat nun Petra Andrejewski eine recht in­formative Kurzbiografie verfasst. Die von Birgit Finger (ihres Zeichens wissenschaftliche Mitarbeiterin in Schloss Weesenstein) konzipierte und von Antje Werner aus Dresden gestaltete Ausstellung „Der gute Ton – Amalie von Sachsen. Prinzessin, Komponistin, Dichterin“, die noch bis 4. Oktober auf Schloss Weesenstein zu sehen ist, beruht maßgeblich auf den Forschungser­gebnissen Andrejewskis über Amalie von Sachsen.

Schloss Weesenstein, in dem sich Amalie von Sachsen oft und gerne aufhielt, auf einem Ölgemälde von Franz Wilhelm von Leuteritz. Quelle: Repro

Begleitend zur Schau verfasste sie das handliche Buch, „in welchem der gekürzte biografische Teil einer geplanten umfassenderen Publikation enthalten ist“, wie die Autorin im Vorwort festhält. Mit diesem Werk stellt sie erste Ergebnisse ihrer umfangreicher Recherchen zum Leben der außergewöhnlich kreativen Prinzessin vor, die bisher im Schatten ihrer jüngeren Brüder – der sächsischen Könige Friedrich August und Johann – stand. Im Vorwort wird zudem vermerkt, dass Amalie quantitativ mit zwölf Opern und einem Singspiel bis zum Ende des 19. Jahrhunderts die Führung unter den Opernkomponistinnen ihrer Zeit halte, aber auch, dass nur zwei dieser Bühnenwerke nach ihrer Entstehung öffentlich aufgeführt wurden – „alle anderen kamen lediglich im privaten Kreis zu Gehör.“

König Friedrich August I. konnte mit den Werken seiner Nichte wenig anfangen, ohnehin sah er darin einen Bruch mit der Hofetikette. Andere fanden an den Kompositionen Amalies deutlich mehr Gefallen. So schreibt die Sopranistin Marie Börner-Sandrini, die bei Aufführungen von Amalies Oper „Vecchiezza e Gioventù“ in Pillnitz mitgewirkt hatte, in ihren 1876 erschienenen „Erinnerungen einer alten Dresdnerin“: „Die Operette war wirklich allerliebst und fand großen Anklang bei Hofe; noch heute ist mir uner­klärlich, weshalb sie nicht auf dem Hoftheater zur Aufführung gelangte.“ Das Werk „Die Siegesfahne“ war dann letztlich die einzige der Opern Amalies, welche öffentlich im Kleinen Hoftheater – auch Morettisches Theater genannt – aufgeführt wurde, wie Andrejewski bilanziert.

Mehr Erfolg hatte die Prinzessin als Lustspielautorin. Unter dem Pseudonym Amalie Heiter wurden nach dem Erfolg von „Lüge und Wahrheit“ 1834 im Königlichen Hoftheater in Berlin (dem heutigen Schauspielhaus), auf diversen deutschen Bühnen mehr als 30 Stücke erfolgreich aufgeführt. Der Name „ Amalie Heiter“ war Programm. Die meisten Stücke spielen in adeligen Kreisen, leben von Verwicklungsgeschichten und zielen nicht zuletzt darauf ab, das Publikum zu amüsieren, was ja aller Ehren wert ist. Andrejewski schreibt: „Amalie war es gelungen, die deutsche bürgerliche Komödie zu neuem Leben zu erwecken. Ihre scharfsinnig gestalteten Charaktere faszinieren durch eine elegante Dialogführung, gepaart mit geistreichem Witz und frei von jeglichem Pathos. Die ihren Stücken innewohnende Moral wurde wohltuend und richtungsweisend empfunden.“

Augenleiden setzte der Karriere Amalies ein abruptes Ende

Knapp und kurz wird das Wichtigste zu Leben und Werk Amalies, deren Karriere 1851 ob eines Augenleidens abrupt endete, vermittelt. Die Autorin liefert Informationen zu Amalies Eltern ( Maximilian von Sachsen und Caroline von Bourbon-Parma), geht auf Wohn- und Aufenthaltsorte im Leben der Prinzessin ein, die ausgesprochen gern auf Reisen ging, insbesondere nach Italien. Sie kam gut zurecht, nicht zuletzt deshalb, weil sie mehrsprachig aufgewachsen war.

Erinnert wird zudem an einige Persönlichkeiten wie die Hofkapellmeister Carl Maria von Weber und Carl Gottlieb Reißiger, deren Wege sich mit denen Amalies kreuzten. Eine wichtige Rolle spielte der Kammerpage Friedrich O’Byrn, der ihr im Prager Exil während der Napoleonischen Kriege laut Andrejewski als „intelligenter, sensibler und loyaler Gesellschafter“ zur Seite stand. Die Freundschaft hielt ein Leben lang, oft lud Amalie das Ehepaar O’Byrn zum Tee oder dinierte mit ihnen. Amalie selbst blieb zeitlebens unverheiratet. Andrejewski teilt mit: „Nach Auswertung aller noch vorhandenen Tagebücher und Briefe kann festgestellt werden, dass Amalie keine Ambitionen hatte, sich zu verheiraten. Möglicherweise deshalb, weil Leopold (gemeint ist Großherzog Leopold II. von Toskana) der einzige Mann war, dem sie sich verbunden fühlte.“ 84 Briefe Amalies an ihn sind überliefert, seine Briefe, die sich in ihrem Nachlass befanden, sind vermisst, wie die Forschungen Andrejewskis ergaben.

Alles in allem konstatiert Andrejewski bezüglich Amalie von Sachsen, die am 18. September 1870 in Schloss Pillnitz starb und wunschgemäß „ohne alle Pracht und gebräuchliche Sitte“ in der Familiengruft der Katholischen Hofkirche zur letzten Ruhe gebettet wurde: „Nach allem, was wir über sie wissen, war sie eine selbstbewusste, intelligente, uneitle und bescheidene Persönlichkeit mit hohen moralischen Wertvorstellungen. Ihr Bestreben galt einem Leben in Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit nach den Regeln des Katechismus.“

Geboren in Berlin, studierte Petra Andrejewski in Dresden Kirchenmusik und an der HfM „ Carl M. v. Weber“ Oboe. Zunächst war sie Solo-Oboistin der Elbland-Philharmonie Riesa, bis 2012 stellvertretende Solo-Oboistin im Orchester der Landesbühnen Sachsen. 2001 gründete sie das Ensemble Baroccolo, meist tritt man als Quintett auf, wie sie gegenüber den DNN erklärte. Auf die Person Amalies von Sachsen stieß sie zufällig. Sie suchte in der Landesbibliothek nach Kompositionen einer sächsischen Komponistin – und es sollte mal nicht Clara Schumann sein. Gleich unter „A“ wurde sie fündig. Rasch stand fest, dass Amalie von Sachsen „eine ernst zu nehmende Komponistin ist.“ Da erhebliche Teile des Nachlasses als Kriegsbeute seit 1945 in Moskau sind, reiste Andrejewski wiederholt nach Moskau für ihre Forschungen. Ihr Russisch hat sie wiederaufpolieren können, aber es sei gut, dass die Leiterin der Bibliothek in Moskau gut Deutsch könne.

Konzerte zu Ehren Amalias fielen Corona zum Opfer

Vor fünf Jahren gründete Andrejewski den Verlag Edition Serena – und zwar bewusst mit dem Ziel, Kompositionen Prinzessin Amalies zu veröffentlichen, wobei das von ihr verwendete Pseudonym „Serena“ namenstechnisch Pate stand. Sämtliche kompositorischen Ausgaben sind laut Homepage Erstausgaben. Sie basieren auf dem Autograph. Ergänzend wurde das Orchestermaterial der Dresdner Hofkapelle hinzugezogen. Die darin enthaltenen Korrekturen und spielpraktischen Einzeichnungen wurden übernommen und in den einzelnen Stimmen angeglichen. Bei „Edition Serena“ erscheinen außerdem die Schauspiele der kunstaffinen Prinzessin.

An sich hatte Petra Andrejewski in 2020 mehrere Veranstaltungen zu Ehren der Komponistin konzipiert, darunter die öffentliche Erstaufführung der Oper „Elvira“ zu den Dresdner Musikfestspielen und ein Konzert mit dem Sächsischen Vokalensemble. Diese fielen zu ihrem höchsten Bedauern komplett Corona zum Opfer, auch die geplante Andacht zum Todestag in der Kathedrale. Stattfinden wird aber nach derzeitigem Stand der Dinge das Kolloquium „ Amalie von Sachsen (1794–1870) zur 150.Wiederkehr ihres Todestages“, das am 25. und 26. September in der SLUB ausgerichtet wird.

Petra Andrejewski: Der gute Ton. Amalie von Sachsen. Edition Serena, 93 Seiten, 10 Euro, ISBN: 978-3-7529-4141-8. Man kann das Buch auch direkt beim Verlag Edition Serena in Moritzburg beziehen (Tel. 035207/ 997 77)

www.edition-serena.de

Von Christian Ruf