Neue Bahnstrecke Dresden-Prag: Fast 38 .000 Einwände gegen offene Bahntrasse

Dresden

Da ist richtig was zusammengekommen: Knapp drei Meter Ak­ten am Stücken, viele Tausend bedruckte Blätter Papier. Unterm Strich sind es fast 38 000 Einwände, die die Bürgerinitiative „ Basistunnel nach Prag“ am Freitag in die Landesdirektion nach Dresden gekarrt hat. Eine klare Botschaft, mit der die Menschen ihre Ablehnung für eine in Erwägung gezogene, teilweise offene Führung der neuen Bahntrasse von Dresden durchs Osterzgebirge nach Tschechien ausdrücken möchten.

Über Wochen hatte die Initiative die Einwände und Stellungnahmen der Menschen aus der Region gesammelt. Über das Internet hatten die Mitstreiter Vordrucke zur Verfügung ge­stellt, Betroffene direkt bei Veranstaltungen und Aktionen angesprochen. Steffen Spittler von der Initiative zeigte sich von der Resonanz überwältigt, sieht darin vor allem ein Mandat für die Arbeit der BI.

Durchgehender Tunnel bis ins Nachbarland

Bei der Landesdirektion in Dresden läuft derzeit das so genannte Raumordnungsverfahren für die geplante Neubaustrecke von Dresden nach Prag auf deutscher Seite. Sieben mögliche Korridore zwischen Heidenau und tschechischer Grenze werden geprüft. Einige Varianten sehen einen durchgehenden Tunnel von Heidenau bis ins Nachbarland vor, andere etliche Kilometer Gleis zunächst unter freiem Himmel, bevor die Strecke schließlich erst in ei­nem Tunnel verschwindet.

Aus dem Raumordnungsverfahren werden weder konkrete Trassen noch bevorzugte Varianten hervorgehen. Geprüft werden die sieben Korridore lediglich daraufhin, ob sie überhaupt infrage kommen. Wälder, Flächen für die Landwirtschaft, Trinkwasserbereiche und Rohstofflagerstätten – aber eben auch Siedlungen sind Kriterien, die gecheckt werden müssen und am Ende möglicherweise gegen einen der insgesamt sieben eingereichten Trassenkorridore sprechen können.

Lärm durch die vielen Schnell- und Güterzüge befürchtet

Wenn die Mitarbeiter in der Landesdirektion gut durchkommen, so kündigt es Godehard Kamps, Chef der Abteilung Infrastruktur, an, lassen sich im späten Frühjahr oder Ende Juni schon Ergebnisse präsentieren. Godehard Kamps hatte am Freitag für die Landesdirektion von den Mitstreitern der Bürgerinitiative die Akten mit den Einwendungen entgegengenommen.

Die Kritik der Bürger zielt vor allem auf eine Variante, die neben ei­ner langen Brücke über das Seidewitztal auch einen Überholbahnhof nahe des Dohmaer Ortsteils Goes vorsieht. Die Menschen in der Region befürchten Lärm durch die vielen Schnell- und Güterzüge, die dort später fahren sollen und führen zudem die Verschandelung der Landschaft und den Naturschutz an. Zugleich verweisen die Kritiker auf den Lärm während der Bauarbeiten.

Eine Brücke über das Seidewitztal – wie sie diese Visualisierung zeigt, lehnen viele Menschen in der Region ab. Stattdessen fordern sie einen langen Tunnel, der die Züge direkt hinter Heidenau verschluckt. Quelle: Screenshot/SMWA

„Die Menschen, die in der Region leben, fühlen sich wohl. Mit ih­ren Einwendungen wollen sie zum Ausdruck bringen, dass sie ihr lebens- und wohnenswertes Umfeld erhalten wollen“, sagt Steffen Spittler. Mit Blick auf das laufende Verfahren und die zu prüfenden Kriterien appellierte er ausdrücklich an die Vertreter der sächsischen Landesdirektion: „Bitte beachten Sie vor allem den Faktor Menschen.“

Die Bürgerinitiative „ Basistunnel nach Prag“ versteht sich seit Beginn allerdings nicht als Verhinderer, sondern kämpft allen voran für eine Variante, bei der die Gleise von Heidenau bis hinter die Grenze in ei­nem Tunnel verlaufen. Die Gruppe hatte dazu selbst drei konkrete Varianten ausgearbeitet, die im aktuellen Verfahren tatsächlich auch geprüft werden. Nächste Woche will die Initiative sogar noch eine vierte Variante vorstellen, eine „Optimalvariante“, wie Steffen Spittler sagt. Bei ihr seien mögliche Schwachpunkte der anderen Tunnelvarianten überarbeitet worden. Diese soll ebenso als Stellungnahme Eingang ins Verfahren finden.

MP Kretschmer beeindruckt vom Fachwissen

„Ich kann mich nicht erinnern, dass wir einmal ein Raumordnungsverfahren mit so vielen Einwendungen hatten“, sagt Godehard Kamps. Zugleich lobte er die Initiative für die konstruktive Arbeit. Zuletzt hatte sich auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) „be­eindruckt vom Fachwissen und der Expertise“ der BI gezeigt und seine Präferenz für einen kompletten Tunnel durchblicken lassen. Bei der Sichtung der viele Stellungnahmen, die sich aber auch oft gleichen, will die Initiative nun mithelfen.

Am Ende des Raumordnungsverfahrens muss die Bahn entscheiden, welche der dann möglichen Varianten konkret geplant werden. Das Un­ternehmen hatte schon angekündigt, zwei Varianten ausarbeiten zu wollen. Eine mit durchgehendem Tunnel – und die mit der teilweisen offenen Führung der Gleise, gegen die die Initiative mit den Einwendungen mobil macht. Erst wenn die beiden Varianten bis ins Detail durchgeplant sind, soll laut Bahn ei­ne endgültige Entscheidung fallen.

Von Sebastian Kositz