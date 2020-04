Neue Bahnkurve geht in Betrieb

Radebeul

Fernzüge zwischen Dresden und Leipzig sowie Berlin müssen an der Stadtgrenze von Radebeul und Coswig künftig nicht mehr ihre Geschwindigkeit um bis zu 60 Kilometer je Stunde drosseln. Die Deutsche Bahn nimmt am verlängerten ersten Maiwochenende nach Neubau die sogenannte Verbindungskurve Dresden– Elsterwerda–Kötzschenbroda neben dem Löma-Center sowie das neue Elektronische Stellwerk in Weinböhla in Betrieb. Das hat Auswirkungen auf den Zugverkehr vom Freitag an bis kommenden Sonntag. Es kommt zum Schienenersatzverkehr bei S-Bahnen und Zügen sowie Fahrplanänderungen.

Anderthalb Jahre lang Umleitung

Rund anderthalb Jahre musste die Bahn Fernzüge, die auf den Strecken zwischen der sächsischen Landeshauptstadt und der Messestadt beziehungsweise der Bundeshauptstadt rollten, linkselbisch über Cossebaude umleiten, denn die Kurve, die die rechtselbischen Bahntrassen über Coswig und Weinböhla bei Radebeul-Zitzschewig verbindet, war gesperrt. Zeitweise war der Bahndamm sogar ganz verschwunden. „Wir haben ihn komplett abgebuddelt“, berichtet Ulrich Mölke, Projektleiter der Ausbaustrecke Leipzig– Dresden. Sogar bis zu zwei Meter in die Tiefe reichte die Baustelle. „Von da aus haben wir den Damm neu aufgebaut“, so Mölke weiter. Das war nicht leicht, wegen der beengten Verhältnisse. Denn auf der einen Seite steht das Löma-Center und auf der anderen befinden sich Bahngleise, auf denen unter anderem die S-Bahnen der Linie S 1 Meißen–Schöna trotz Großbaustelle fuhren.

Anzeige

Kosten: rund 40 Millionen Euro

Rund 2,5 Kilometer war die Kurvenbaustelle lang, die sich ab der Meißner Straße bis kurz vor dem Haltepunkt Zitzschewig erstreckte. Zu dem Projekt gehörte auch der Neubau der Bahnbrücke über die Meißner Straße, der bereits im Jahr 2018 begann, sowie der Bau eines neuen Durchlasses der S-Bahn-Strecke. Den gesamten Bereich ließ die Bahn mit neuen Gleisen, vier modernen Weichen, neuer Licht- und Signaltechnik sowie mit bis zu fünf Meter hohen Lärmschutzwänden auf beiden Seiten ausstatten. Auch der Kurvenradius wurde verändert. Nun sind dort Geschwindigkeiten von 130 statt nur 100 Kilometer je Stunde möglich. Durch Radebeul dürfen Schnellzüge mit 160 Stundenkilometern fahren.

Weitere DNN+ Artikel

Neues Elektronisches Stellwerk in Weinböhla

Mit der Fertigstellung der neuen Gleisanlage nimmt die Bahn auch die alte Leit- und Sicherungstechnik außer Betrieb. Dafür geht das neue Elektronische Stellwerk (ESTW) Weinböhla ans Netz. Die ESTW-Technik ermöglicht die Steuerung des Zugbetriebs großer Bereiche zentral aus einer der bundesweit sieben Betriebszentralen. Künftig werden Fahrdienstleiter in der Betriebszentrale Leipzig die Signale und Weichen im ESTW Weinböhla stellen. Das alte Stellwerk wurde 1977 errichtet und als Relaisstellwerk betrieben. Rund 40 Millionen Euro hat die Bahn in die Modernisierung der Verbindungskurve investiert.

Die Umstellung der Stellwerktechnik am Wochenende wirkt sich nicht nur auf die S-Bahnlinie 1 sowie die Regional- und Fernverkehrszügen von Dresden nach Leipzig und Berlin aus. Auch der Zugverkehr nach Ostsachsen ist betroffen. So fahren im Laufe des Sonnabends bis Sonntagnachmittag zwischen dem Dresdner Hauptbahnhof und Klotzsche Busse statt Züge.

Fahrplanänderungen S-Bahnen der Linie S 1: von Freitag (circa 18 Uhr) bis Sonnabend (gegen 17.30 Uhr) nur im Stundentakt zwischen Meißen-Triebischtal und Dresden-Neustadt; von Sonnabend (17.30 Uhr) bis Sonntag (14 Uhr) Schienenersatzverkehr zwischen Coswig und Dresden-Mitte sowie veränderte Fahrzeiten zwischen Meißen-Triebischtal und Coswig. S-Bahnen der Linie S 2: von Sonnabend (17.15 Uhr) bis Sonntag (15.15 Uhr) Schienersatzverkehr zwischen Hauptbahnhof und Flughafen in Dresden. Züge über Coswig: von Sonnabend (17.30 Uhr) bis Sonntag (14.15 Uhr) Schienenersatzverkehr bei den Linien RE 15 ( Dresden– Hoyerswerda), RE 18 ( Dresden– Cottbus) und RE 50 ( Dresden– Leipzig) zwischen Dresden-Hauptbahnhof und Coswig. Dresden– Elsterwerda: von Freitag (18.15 Uhr) bis Sonntag (13.45 Uhr) Schienenersatzverkehr zwischen Dresden-Cossebaude und Coswig. Züge nach Ostsachsen: Sonnabend (18 Uhr) bis Sonntag (14 Uhr) Schienenersatzverkehr bei den Linien RE 1 und 2, RB 33 und 34, sowie RB 60 und RB 61 zwischen Dresden-Hauptbahnhof beziehungsweise Dresden-Neustadt und Dresden-Klotzsche. www.bahn.de; www.vvo-online.de

Von Silvio Kuhnert