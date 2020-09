Heidenau

Unerlässlich rotiert das große Gestänge, schiebt Millimeter für Millimeter den Bohrkopf an seiner Spitze immer tiefer ins Erdreich hinein. Mehr als 30 Meter sind die Fachleute hier auf dem Feld unweit des vor 300 Jahren angelegten Barockgartens Großsedlitz bereits vorgedrungen, um einem noch deutlich älterem Phänomen buchstäblich auf den Grund zu gehen.

Tatsächlich ist das Gebiet südlich von Heidenau und Pirna ein geologisches Panoptikum. Unter Großsedlitz sind es vor allem die sehr lockeren Schichten, die in der Eiszeit entstanden, und die darunter liegende Kreide, die die Experten interessieren. Knapp 100 Meter tief wollen sie bohren, um ein klares Bild vom dunklen Untergrund zu gewinnen. Eine entscheidende Grundlage, bevor die Ingenieure die neue Bahnstrecke von Dresden nach Prag im Detail planen können. „Wir wollen mehr darüber wissen, was uns in dem bis zu 800 Millionen Jahren alten Gestein erwartet“, erklärt Projektleiter Kay Müller von der Bahn.

Erdgeschichte zum Anfassen: Vincent Ott zeigt, was er und seine Kollegen bereits aus dem Boden geholt haben. Quelle: Anja Schneider

Deutschlands längster Bahntunnel

Erst vor zwei Wochen hatte die Landesdirektion das so genannte Raumordnungsverfahren für die Neubautrasse bis zur tschechischen Grenze abgeschlossen. Seitdem sind noch eine Volltunnelvariante sowie eine umstrittene, teils unter freiem Himmel verlaufende Strecke in der engeren Wahl. Zugleich hatte die Behörde auf den noch „vertieften Untersuchungsbedarf“ verwiesen, um den optimalen Korridor für Deutschlands längsten Bahntunnel zu finden.

Genau deshalb werden nun die Experten der Deutschen Bahn und der zuständigen Behörden des Freistaats voraussichtlich bis zum Mai 2021 den Planungsraum zwischen Großsedlitz, Bahretal, Borna, Gersdorf, Bad Gottleuba-Berggießhübel und Breitenau anbohren. Mit den Proben wollen sie die Art und Eigenschaften der Gesteine analysieren, ebenso die Grundwasserverhältnisse. „Wir steigen jetzt in die Detailplanungen für die Bahnstrecke ein. Die Geologie ist ein Kriterium dafür, wo am Ende die Bahnstrecke entlang führen wird“, sagt Kay Müller.

Neun Bohrungen geplant

Vor allem möchten die Planer von vorn herein bestenfalls Bereichen aus dem Weg gehen, wo der Bau der Trasse und des Tunnels nur mit großem Aufwand – und das letztlich auch in finanzieller Hinsicht – möglich ist. Bislang, so sagt Kay Müller, gibt es nur einen groben Überblick, der nun mit den anstehenden Bohrungen und später noch folgenden deutlich verfeinert werden soll.

Der bisherige Überblick dient als Grundlage, um festzulegen, wo überhaupt gebohrt wird. Die Fachleute konzentrieren sich dabei auf Bereiche, wo absehbar ist, dass die Tektonik Schwierigkeiten bereiten könnte, erklärt Sabine Kulikov vom „Europäischen Verbund für Territoriale Zusammenar­beit“. Diese deutsch-tschechische Kooperation verschiedener Behörden und der Bahnnetzunternehmen beider Länder soll das Vorhaben organisatorisch, fachlich und politisch vorantreiben. Die Störungszone zwischen Petrovice und Döbra, die Struktur Börnersdorf oder die Mittelsächsische Störung zählen zu den Fokusthemen des Verbundes.

Insgesamt sind neun Bohrungen geplant, teils bis zu 400 Meter tief. Auch auf tschechischer Seite wird es Bohrungen geben, aktuell laufen dort die Ausschreibungen. Die Ergebnisse aller Bohrungen werden in ein 3D-Modell vom Untergrund der Region einfließen, auf dessen Grundlage die weiteren Planungen erfolgen können, erklärt Sabine Kulikov.

Bis zu 400 Meter tief in die Erde Die Bohrungen erfolgen zwischen August 2019 und Mai 2020. Geplant sind neun Bohrungen, sechs vertikal, drei schräg. Ein Bohrer kann in einem Monat bis zu 100 Meter vordringen. Die Bohrungen sind zwischen 50 und 400 Meter tief, der Bohrdurchmesser beträgt 146 Millimeter. Zum Einsatz kommt ein so genanntes Rotationskernbohrgerät. Die Bohrlöcher werden später teilweise als Grundwassermessstelle ausgebaut oder mit einer Zementsuspension wieder verfüllt.

Der Erkundungsbedarf sei noch sehr groß, betonen die Fachleute. Mit unvorhersehbaren Überraschungen, die am Ende das gesamte Projekt in Frage stellen könnten, rechnet Kay Müller allerdings nicht. „Bisher ist nichts bekannt, wo es richtig dramatisch werden könnte und wir nicht wüssten, wie wir damit umgehen sollten“, erklärt der Projektleiter.

Bis 2024 möchte die Bahn die Vorplanungen für beide Varianten abschließen. Im Anschluss müssen die Politiker in Berlin entscheiden. Dabei dürften dann die Kosten – die auch in Abhängigkeit vom jeweiligen baulichen Aufwand stehen – ei­ne Rolle spielen. Nach weiteren Planungen könnten die Bauarbeiten frühestens Ende der 2020er Jahre starten, die ersten Züge um 2040 herum über die Gleise rollen.

