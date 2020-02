Neubau oder Sanierung? – Radebeuler Linke will Debatte zur Schwimmhalle anstoßen

Radebeul

Soll die Radebeuler Schwimmhalle saniert oder durch ei­nen Neubau ersetzt werden? Diese Frage möchte der Ortsverband der Partei „ Die Linke“ zur Debatte stellen. Ortsparteichef und Stadtrat Daniel Borowitzki kündigt an, einen Antrag zu einer Bürgerbefragung im Stadtparlament einbringen zu wollen.

Die Schwimmhalle im Freizeitzentrum „Krokofit“ ist in die Jahre gekommen. In dem 1984 eröffneten Gebäude steht die Modernisierung des gesamten Innenbereichs an. Ein Millionenbetrag ist erforderlich.

Die Stadt und ihr Tochterunternehmen, die Stadtbäder und Freizeitanlagen GmbH (sbf), hofften zunächst, die erforderlichen Arbeiten in mehrere Bauabschnitte aufteilen zu können, um für deren Realisierung die baubedingten Schließzeiten so kurz wie möglich gestalten zu können. So war der Plan, auf mehrere Jahre verteilt dafür die Freibadsaison während der Sommerferien zu nutzen. Doch dieser Plan geht nicht auf. Die Sanierung kann nur an einem Stück über die Bühne gehen und nach jetziger Schätzung dauert sie mindestens anderthalb Jahre. Während der Bauzeit bleibt die Schwimmhalle geschlossen.

Dies stellt die Lößnitzstadt vor ein Problem. „Wir müssen den Schwimmunterricht der Schulen ge­währleisten“, sagt Borowitzki. Ein Ausweichen auf Dresdner Schwimmhallen sei nicht möglich, weil dort kaum freie Kapazitäten vorhanden seien.

„Nun muss dringend über Lösungen nachgedacht werden, damit die wichtige Sport- und Erholungseinrichtung möglichst kontinuierlich nutzbar bleibt“, meint Borowitzki. Er vermutet, dass die Kosten für Sanierung oder Neubau in etwa gleich hoch seien. „Daher sollten die Radebeuler selbst entscheiden dürfen, welche Variante sie bevorzugen“, so Borowitzki. Der Neubau einer Schwimmhalle in unmittelbarer Nachbarschaft hat seiner Meinung nach den Vorteil, dass bis zu deren Eröffnung die jetzige in Betrieb bleiben kann.

Von Silvio Kuhnert