Netzwerk für Soziokultur in Meißen startet

Meißen

Die Stadt Meißen möchte künftig soziokulturellen Akteuren den Rücken stärken. Dafür haben sich die Bürgerstiftung der Stadt, das Soziokulturelle Zentrum „Hafenstraße“ und die Volkshochschule im Landkreis Meißen zusammengeschlossen und das Projekt „Strukturaufbau Soziokultur“ auf die Beine gestellt. Gemeinsam mit der Stadt und weiteren Partnern wollen die Beteiligten ein Netzwerk entwickeln.

Konzept und Struktur in Arbeit

Laut Solveig Arnold, die den Prozess im Meißner Familienamt begleitet, müssten ein konkretes Leitbild und eine feste Struktur für ein solches Netzwerk allerdings noch gefunden werden. Ein nachhaltiges Konzept soll her, das die Soziokultur rechts- und zukunftssicher in Meißen aufstellt und sich an den regionalen Gegebenheiten orientiert. Dabei gehe es natürlich auch um die Finanzierung. Ziel sei es, die Akteure fest in die kulturelle Infrastruktur der Stadt Meißen einzubinden.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Orte mit niederschwelligem Zugang zu vielfältigen kulturellen Angeboten sollen nicht nur eine wichtige soziale Funktion erfüllen, sondern auch zur Breitenwirksamkeit von Kultur beitragen. „Soziokulturelle Angebote schaffen vielfältige Möglichkeiten der Begegnung, des Austauschs und des Ausprobierens – im künstlerisch-kreativen und bürgerschaftlichen Sinne gleichermaßen. Hier treffen auf besondere Weise Kultur-, Jugend- und Sozialarbeit aufeinander und ermöglichen das gemeinsame Gestalten von Lebensräumen“, fasst Solveig Arnold zusammen.

Von bw