Richtig rund lief es in den vergangenen zwei Jahren nicht bei der Nationalparkbahn. Corona und gesperrte Grenzen, umfangreiche Bauarbeiten im Schluckenauer Zipfel und schließlich jüngst die Folgen der Flut bremsten die Züge auf der wie ein Bogen gespannten Verbindung vom Oberlausitzer Bergland durch den böhmischen und sächsischen Sandstein hinunter ins Elbtal aus. Jetzt kündigte die Bahn an: Ab Mitte Dezember werden die Triebwagen endlich wieder auf der gesamten Strecke im deutsch-tschechischen Grenzgebiet fahren.

Tief Tristan hatte Mitte Juli auch im Sebnitztal schwere Schäden angerichtet. Die Trasse der Nationalparkbahn war allen voran in den Bereichen Kohlmühle und Rathmannsdorf durch die vom Himmel herabfallenden Wassermassen arg in Mitleidenschaft gezogen worden. In der Folge stellte die Bahn den Betrieb auf dem Abschnitt zwischen Sebnitz und Bad Schandau ein, Fahrgäste müssen seither in Busse umsteigen. Derweil werkeln die Bauarbeiter an den Gleisen.

Die Fachleute der Deutschen Bahn hatten in den Wochen nach dem Unwetter zunächst die Schäden begutachtet, mit beteiligten Ämtern die Reparatur der Strecke genau abgestimmt. Dort, wo schon 2010 das Hochwasser größere Schäden angerichtet hatte, sollte der Wiederaufbau „so robust erfolgen, dass der Bahndamm auch wiederkehrenden Unwettern standhält und den Ansprüchen einer vorsorglichen Gefahrenabwehr genügt“, erklärt eine Bahnsprecherin.

Seit September sind die Bauleute nun dabei, in mehreren Etappen die Trasse auf Vordermann zu bringen. Die Arbeiten an den Entwässerungsanlagen seien bereits abgeschlossen, im nächsten Schritt werde im Bereich Rathmannsdorf der Bahndamm stabilisiert. Rund um Goßdorf-Kohlmühle erneuen die Ar­­­beiter den zerstörten Bahnkörper. „So kann die Nationalparkbahn in einem ersten Schritt nach aktuellem Stand der Planungen ab dem 10. Dezember wieder durchgängig von der U 28 befahren werden“, kündigte die Bahnsprecherin an.

In den darauffolgenden Monaten werden dann weitere Reparaturen vorgenommen, die aber „weitgehend mit nur geringfügigen Auswirkungen auf den Zugverkehr“ verbunden sein werden, wie es von der Bahn heißt. Nötig seien weitere Ar­beiten zur Dammstabilisierung und der nachhaltigen Herstellung von Entwässerungs- und Hangsicherungsanlagen, um künftigen Unwettern standzuhalten.

Eine Bahn, die Grenzen überwindet Die Nationalparkbahn (Linie U 28) fährt von Rumburk über Šluknov, Sebnitz und Bad Schandau nach Děčín. Auf der U 28 kommen Triebwagen vom Typ Desiro zum Einsatz. Die Strecke durchs Elbtal nach Děčín war bereits 1851 in Betrieb gegangen. Von Bad Schandau nach Sebnitz rollen seit 1877 Züge. Zwischen Rumburk und Sebnitz fuhren 1905 erstmals Züge. Nach 1945 war der Abschnitt zwischen Dolní Poustevna und Sebnitz für viele Jahrzehnte jedoch unterbrochen. Die Linie in ihrer heutigen Form existiert seit 2014. Zuvor war das Gleis, das vom Sebnitzer Bahnhof auf die andere Seite der Grenze führt, wieder hergerichtet worden.

Mächtig Aufwand, wie ihn die tschechische Eisenbahnverwaltung Sprá­va železnic in den vergangenen beiden Jahren im Schluckenauer Zipfel in noch viel größerem Umfang betrieben hat. Als im August dort eigens eine Fahrt mit einem historischen Zug, gezogen von einer Dampflok, organisiert wurde, war das gewissermaßen der Abschluss eines zweieinhalbjährigen Baumarathons an der Strecke zwischen Rumburk (Rumburg) und Dolní Poustevna (Nieder Einsiedel). In ei­nem Bündel von Maßnahmen waren nach Angaben der Správa železnic seit März 2019 mehr als 750 Millionen Kronen (30 Millionen Euro) in die Erneuerung und den Ausbau der Strecke investiert worden.

Der wohl spektakulärste Teil war die mit 264 Millionen Kronen (knapp elf Millionen Euro) teure Sanierung des Viadukts bei Vilémov (Wölmsdorf) im Frühjahr dieses Jahres. Die Nationalparkbahn überquert hier – praktisch nur einen Steinwurf hinter der Grenze – auf dem Abschnitt zwischen Vilémov u Šluknova und dem Unteren Bahnhof in Mikulášovice (Nixdorf) auf einem mehr als 200 Meter langen und bis zu 34 Meter hohen Viadukt das Tal der Sebnitz, die hier Vilémovský potok (Wölmsdorfer Bach) heißt. Die 1904 fertiggestellte Querung war lange Zeit der zweithöchste Eisenbahnviadukt Tschechiens.

Die auf gewaltigen Sockeln aus Stein aufliegenden alten und maroden Stahlfachwerkkonstruktionen waren Schritt für Schritt angehoben, über die Gleise abtransportiert und durch neue, praktisch identische Bauteile ersetzt worden. Fast zeitgleich ließ die Eisenbahnverwaltung den 16 Kilometer langen Abschnitt zwischen Rumburk und Velký Šenov (Groß Schönau) instandsetzen. Die Züge können hier jetzt mit bis zu 90 Stundenkilometer fahren. Dafür wurden weitere 334 Millionen Kronen (13 Millionen Eu­ro) investiert. Außerdem erneuerten Arbeiter auch den Bahnhof in Šluknov (Schluckenau) und den Unteren Bahnhof in Mikulášovice.

Um das Fahren mit den Zügen auf deutscher und tschechischer Seite zu vereinfachen, hatten die zuständigen Akteure aus beiden Ländern einst das Elbe-Labe-Ticket ins Leben gerufen. Das Ticket gilt für einen Tag im gesamten Bereich des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) sowie in den meisten Bussen und Bahnen im Bezirk Ústí – der sich von Chomutov im Westen bis in den Schluckenauer Zipfel im Norden und Mělník im Südosten erstreckt. Auch die komplette Route der Nationalparkbahn wird abgedeckt.

Preise für das Elbe-Labe-Ticket Tageskarte Einzelperson20 Euro Familientageskarte 28,50 Euro Kleingruppenkarte42 Euro Fahrradtageskarte4 Euro Die Familientageskarte gilt für zwei Erwachsene und bis zu vier Schüler bis zu deren 15. Geburtstag. Auf einer Kleingruppenkarte dürfen bis zu fünf Personen fahren. Erhältlich sind die Tickets an allen Fahrkartenautomaten der Deutschen und Bahn und der Dresdner Verkehrsbetriebe. Außerdem werden sie in ausgewählten Nahverkehrszügen zum Verkauf angeboten. Internet www.vvo-online.de/elbe-labe-ticket

Durch Corona, die Grenzschließungen und die verschiedenen Aufenthaltsregelungen war die Nachfrage eingebrochen. „Hier haben die Pandemie und die Grenzschließungen deutliche Spuren hinterlassen“, sagt VVO-Sprecher Christian Schlemper. Je nach Ticketart ging der Absatz um mehr als die Hälfte bis zu drei Viertel zurück. Immerhin: „Seit Juni dieses Jahres zeichnet sich ein Aufwärtstrend ab, jedoch auf niedrigem Niveau“, erklärt der Sprecher des Verkehrsverbundes.

Drei Tipps für einen Ausflug mit der Nationalparkbahn in den Schluckenauer Zipfel Mikulášovice (Nixdorf) ist nach nur wenigen Minuten Bahnfahrt ab Sebnitz erreicht. Eine Sehenswürdigkeit in der Kleinstadt ist die Kirche des heiligen Nikolaus. Die Kirche aus dem Jahre 1555 wurde Mitte des 18. Jahrhunderts barockisiert und enthält wertvolle Stücke von der Gotik bis zum Barock. Zudem ist Mikulášovice Ausgangspunkt für einen Aufstieg auf den 597 Meter hohen Tanečnice (Tanzplan). Der dort 1905 errichtete 26 Meter hohe Turm bietet einen fantastischen Rundumblick auf die Sächsisch-Böhmische Schweiz und das Lausitzer Gebirge sowie bei entsprechenden Sichtverhältnissen weit darüber hinaus. Rumburk (Rumburg) glänzt mit vielen sakralen Bauten, sehr bedeutsam ist die Loretokapelle. Die Nachbildung der im gleichnamigen italienischen Wallfahrtsort verehrten Basilika beherbergt eine Kopie der Statue der Schwarzen Madonna. Einen tollen Ausblick bietet derweil der Turm auf dem 515 Meter hohen Dymník (Rauchberg) – Rumburks Hausberg. Zu sehen sind unter anderem der Ještěd (Jeschken), die Lausche (Luž) und der Jedlová (Tannenberg). Šluknov (Schluckenau) grenzt im Norden direkt ans Bautzener Oberland an und hat mit seinem Schloss ein echtes Kleinod zu bieten. Das im 16. Jahrhundert erbaute Schloss war 1986 ausgebrannt und nach 2000 in mehreren Etappen saniert worden. Neben Ausstellungs- und Veranstaltungsräumen beherbergt das Schloss auch ein Infozentrum für Touristen. Noch mehr Orte, die sich mit dem Elbe-Labe-Ticket in Tschechien entdecken lassen, finden Sie im Internet auf der Seite der Verkehrsverbundes Oberelbe: vvo-online.de (Rubrik Freizeit > Ausflugsregionen)

