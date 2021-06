Sächsische Schweiz

Die Nationalparkverwaltung der Sächsischen Schweiz hat in den vergangenen Monaten die heimischen Vögel beim Brüten beobachtet. Ihr Zwischenfazit ist durchwachsen: Nicht besonders gut lief es bei den felsenbrütenden großen Vogelarten Schwarzstorch und Wanderfalke. Eine bessere Bilanz zieht die Nationalparkwacht bei Schwarzspecht und Uhu. Ulrich Augst, Artenschutz-Experte der Nationalparkverwaltung, hat den Überblick.

So viel Uhu-Nachwuchs wie in den 1980ern?

Der Uhu, die größten Eulenart, besetzt in diesem Jahr zwölf Reviere, die sich über die gesamte Nationalparkregion verteilen. Zwei Uhu-Reviere befinden sich im Landschaftsschutzgebiet, vier im hinteren und sechs im vorderen Teil des Nationalparks. „Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren“, freut sich Ulrich Augst. In acht dieser Reviere wurden die Weibchen aus sicherer Entfernung bei der Brut beobachtet. „Leider haben drei Uhu-Paare die Brut aufgegeben“, bedauert er. In den anderen Nestern sitzen insgesamt mindestens acht Jungvögel. „Wenn diese alle ausfliegen, gab es eine solche Menge junger Uhus letztmalig 1984“, sagt Augst.

Für einen anderen gefiederten Waldbewohner sind die Monitoring-Ergebnisse hingegen bislang nicht so eindeutig: „Schwarzstörche sind aufgrund ihrer Scheu auch für Artenschützer die am schwierigsten zu beobachtenden Brutvögel im Nationalpark, ohne die Brut zu stören“, erläutert er. So konnten zwar in einem der Nester sicher drei junge Schwarzstörche erkannt werden, im zweiten Nest ist zurzeit noch nicht klar, ob die Elterntiere noch brüten oder schon kleine Jungvögel unter den Flügeln haben.

Ein Wanderfalke. Die stark bedrohten Raubvögel brüten gern an freistehenden Felswänden. Quelle: Ludwig Amen/dpa

Tiefstand bei den Wanderfalken

Im warmen Frühjahr 2020 hatten erstmals wieder etwas mehr Wanderfalken die Sächsische Schweiz zum Brüten ausgewählt. „Dieser positive Trend setzte sich leider in diesem Jahr nicht fort“, bedauert Ulrich Augst. Der aktuelle Bestand der pfeilschnellen Jäger hat sich wieder um ein Paar auf nun 13 verringert. Die Wanderfalken bevorzugen die freistehenden Felswände zur Brut. „Diese sind auf der linken Elbseite seltener“, erklärt Augst. Von den acht Horsten im linkselbischen Landschaftsschutzgebiet sind gegenwärtig noch zwei beflogen. Drei der elf Plätze im Nationalpark liegen im vorderen, acht im hinteren Teil. Zwölf der 13 Wanderfalken-Paare hatten sicher eine Brut begonnen. Acht Bruten − also deutlich mehr als die Hälfte − haben die Vögel mit dem weitesten Verbreitungsgebiet auf der Welt aber bereits aufgegeben. Nur an einem der zwei Plätze auf der linken Elbseite sitzen zwei fast flügge Jungvögel im Nest. „Was an den verbleibenden Nestern noch passieren kann, bleibt ungewiss“, beschreibt Augst die aktuelle Situation. „Unser Wanderfalken-Bestand hat leider erneut einen Tiefstand bei den Jungvogelzahlen zu verzeichnen – die Ursachen bleiben zunächst unbekannt.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schwarzspecht profitiert von Borkenkäfern

Ein Gewinner des aktuellen Wandels der Natur im Nationalpark ist der Schwarzspecht. Denn Borkenkäfer schmecken ihm besonders gut. „Und von denen haben wir derzeit im Nationalpark genug“, sagt Ulrich Augst lachend. Bei der Kontrolle der über 600 bekannten Schwarzspecht-Höhlenbäume in den beiden Nationalpark-Teilen wurden so auch 62 vom Schwarzspecht bewohnt vorgefunden. „Das sind abermals fünf mehr als im Vorjahr und fast doppelt so viele wie zu Beginn der Kontrollen vor vier Jahren“, erklärt der Artenschutzexperte. Bei den Kontrollen wurden darüber hinaus auch 13 Bruten des Raufußkauzes vorgefunden.

Warnschilder markieren in der Sächsischen Schweiz zu schützende Gebiete. Quelle: Mike Jäger

Ruhezeiten und Schutzzonen

Die Vogelbrut und die Aufzuchtzeit der Wildtiere ist im Nationalpark noch bis 15. August gesetzlich geschützt. Um die Entwicklung der Brutvogelzahlen nicht weiter zu gefährden, können in dieser sensiblen Phase keine Pflege-Maßnahmen im Nationalpark durchgeführt werden. Das betrifft auch flächige Eingriffe rechts und links der Wege, die durch abgestorbene Bäume unpassierbar geworden sind.

Zum Schutz der Bruten weist die Nationalparkverwaltung Horstschutzzonen aus. Nur selten sind Wanderwege davon betroffen, häufiger aber Zugangswege zu Kletterfelsen und einzelne Kletterrouten. Die Spezialisten der Nationalparkverwaltung versuchen, die Schutzzonen so klein wie möglich auszulegen, um den Klettersport möglichst wenig einzuschränken. Manche der Horstplätze im Landschaftsschutzgebiet werden sogar ehrenamtlich von Kletterern bewacht. Umso wichtiger ist es, dass die dort angebrachten Schilder an Ort und Stelle verbleiben und nicht verdreht werden. „Das Überleben dieser Tierarten in der Sächsischen Schweiz steht auf dem Spiel“, betont Ulrich Augst.

Von Sören Hinze