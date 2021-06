Nachwuchs im Tierpark Meißen: Albino-Känguru erkundet das Gehege

Meißen

Im Tierpark Meißen gibt es Nachwuchs bei den Albino-Kängurus. Mittlerweile ist der weiße Springer groß genug, um den Beutel zu verlassen. Tierpark-Inhaber Heiko Drechsler erzählt seinen Besuchern gerne von der faszinierenden Tierwelt: „Die kleinen Benett-Kängurus kommen mit nur eineinhalb Zentimetern auf die Welt.“

Wenn es im Beutel verdächtig wackelt

Mini-klein und nach nur 30 Tagen Tragezeit wird der Nachwuchs geboren und hat als erstes eine Herkulesaufgabe zu bewältigen: Nackig und blind muss es am Bauch der Mutter entlang klettern, um für die nächsten Monate im Beutel der Mutter zu verschwinden. Dort wächst es weiter auf und wird von der Mutter gesäugt. „Der Tierpfleger kriegt die ersten Monate gar nicht mit, ob das Weibchen überhaupt ein Baby hat“, sagt Drechsler. Erst nach etwa fünf Monaten lugt der Nachwuchs aus dem Beutel. Zuvor können Tierpfleger und Besucher nur ahnen, dass da etwas im Beutel ist. Zum Beispiel, wenn das Weibchen sich häufig im Bauchbereich putzt oder es im Beutel verdächtig wackelt.

Nachdem der kleine Hüpfer den Frühling im Beutel seiner Mutter verbracht hat, verlässt er nun hin und wieder das bekannte Terrain. Gerade am Abend springt das kleine Känguru durchs Gehege und erkundet die Umgebung. „Wir schätzen, dass er etwa sieben Monate alt ist“, sagt Drechsler. Noch etwa ein Jahr wird der Albino-Nachwuchs von der Mutter und ihrer Milch gesäugt. „In dieser Zeit kann es sogar sein, dass im Beutel schon ein weiteres Baby sitzt“, erklärt der Tierpfleger. Die Kängurus haben mehrere Zitzen. „Das Große darf dann oben trinken, da produziert die Mutter so was wie Magermilch und unten bekommt das neue Baby Vollmilch.“

Zur Galerie Nach einigen Monaten im Beutel ist der Albino Nachwuchs nun aus dem Bauch der Mutter geschlüpft. Es ist ein Männchen und neugierig. Tierpfleger Drechsler vermutet, dass es etwa sieben Monate alt ist.

Seit Mitte April darf Drechsler wieder Besucher in seinem Tierpark empfangen. Geöffnet hat er von Montag bis Freitag jeweils von 13 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Der Eintritt kostet sechs Euro für Erwachsene. Ein Kinderticket kostet drei Euro.

Weitere Informationen unter: www.tierpark-meissen.de

Von Sören Hinze