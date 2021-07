Nach den Unwettern in Sachsen: Aufräumarbeiten haben begonnen

Sächsische Schweiz

Nach den heftigen Unwettern in Ostsachsen haben am Sonntag die Aufräumarbeiten begonnen – so etwa in Krippen und im Kirnitzschtal. Zwischen dem frühen Sonnabendnachmittag und dem späten Abend waren lokal begrenzt unwetterartige Starkregen mit bis zu 120 Litern je Quadratmeter gefallen, waren Flüsse angeschwollen. Es kam zu Überschwemmungen, Schäden und Unterbrechungen der Verkehrsinfrastruktur.

„Böse Erinnerungen geweckt“

Vor allem in Ostsachsen fielen die Niederschläge in die Kategorie „extreme Unwetter“ und führten zu starken Überflutungen und zur Überschreitung der Alarmstufen-Richtwerte 3 und 4. Besonders betroffen waren dabei die Einzugsgebiete von Sebnitz, Polenz, Lachsbach und Kirnitzsch sowie kleinere linkselbische Zuflüsse in der Sächsischen Schweiz.

Wie hoch die Schäden sind, kann noch nicht genau beziffert werden. Die Aufnahme der Schäden etwa an unterspülten Straßen werde noch einige Tage dauern, hieß es am Sonntag aus dem Landratsamt in Pirna. Auch bei privaten Grundstücken und Häusern seien Gutachter nötig. Verkehrsbehinderungen wird es den Angaben zufolge auch zu Beginn der neuen Woche geben. Gesperrt waren am Sonntag etwa die Bundesstraße 172 Pirna-Schmilka, sowie die Staatsstraße 169 in Krippen und von Krippen nach Reinhardtsdorf-Schöna sowie die S154 zwischen Bad Schandau und Steinigtwolmsdorf. Laut Landratsamt sind zudem mehrere Buslinien betroffen. Auch die Bahnstrecke zwischen Bad Schandau und dem tschechischen Dečin war gesperrt. Wann die Störung behoben sein wird, war vorerst unklar.

Bilder von den Aufräumarbeiten:

„Die Unwetter am Samstag wecken böse Erinnerungen an die sächsischen Hochwasserlagen vergangener Jahre. Vor allem in der Sächsischen Schweiz, aber auch anderswo sind Anwohnerinnen und Anwohner wieder einmal von Überflutungsschäden, von Erdrutschen, Geröll und Schlamm betroffen“, sagt Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne). Jeder einzelne Schaden sei schmerzlich.

Mehr zum Thema: „Das hat es so in Deutschland bisher noch nicht gegeben“

Allerdings hätten die Anlagen zum Hochwasserschutz funktioniert. „Sachsen hat seit den schmerzlichen Hochwassern von 2002, 2010 und 2013 viele Abläufe angepasst und viel Erfahrungswissen gesammelt“, erklärte Günther am Sonntag. „Das ist einer der Gründe, warum an diesem Wochenende Schlimmeres verhindert werden konnte.“

Innenminister Wöller vor Ort

Innenminister Roland Wöller (CDU) verschaffte sich nach Angaben seines Ministeriums am Sonntag einen Überblick über die Schäden im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Glücklicherweise habe es keine Verletzten oder Toten gegeben, erklärte er via Twitter. Nun gelte es, die Aufräumarbeiten voranzutreiben sowie Straßen und die Zugstrecke Dresden-Prag wiederherzustellen.

⛈ Auch in Sachen hat der Regen der letzten Tage seine Spuren hinterlassen. Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge... Posted by Sächsisches Staatsministerium des Innern on Sunday, July 18, 2021

Von cg, dpa