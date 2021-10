Nach Sturmschäden: Nationalpark Sächsische Schweiz bis auf Weiteres gesperrt

Bad Schandau

Der Nationalpark Sächsische Schweiz bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Die Arbeiten der Nationalparkverwaltung zum Freischneiden der Wege sind in vollem Gange. Die durch die Sturmtiefs „Hendrik“ und „Ignatz“ umgestürzten Stämme und heruntergerissenen Äste versperren nicht nur die Wander-, sondern auch die Rettungswege. Erst wenn alle Rettungswege freigeschnitten sind, kann die allgemeine Sperrung aufgehoben werden. Doch auch dann erfolgt das Betreten des Waldes auf eigene Gefahr, da in den Baumkronen hängengebliebene, gebrochene Äste unvermittelt abstürzen könnten.

Eine erste Bilanz zeige, dass viele der kürzlich freigeschnittenen Wanderwege durch den Sturm erneut zugebrochen und damit vorübergehend nicht betretbar sind. Im Gegensatz zu den Schäden innerhalb des Nationalparks ist es entlang der öffentlichen Straßen zu keinen nennenswerten Vorfällen durch abgestorbene Bäume gekommen, teilen der Staatsbetrieb Sachsenforst und die Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz mit.

Appell an Waldbesucher

Dank des zum Teil harten und kostenintensiven Pflegeeingriffs seitens der Nationalparkverwaltung wurden die anliegenden Verkehrsverbindungen nicht unterbrochen. Seit Mitte August waren mehrere Forstmaschinen in den einzelnen Nationalparkteilen tätig, welche nach dem Sturm vergangene Woche zeitnah mit der Beräumung der Wege beginnen konnten.

Nationalparkleiter Zimmermann bewertet die Maßnahmen als erfolgreich und weist daraufhin, dass diese in den nächsten Tagen und Wochen fortgesetzt werden müssen, um die Windwurfgefahr auch bei künftigen Stürmen niedrig zu halten. „Die Erfahrungen des Wochenendes zeigen aber, dass aufgrund der des schönen Herbstwetters viele Besucher die Waldsperrung missachten“, so Zimmermann. Er appelliert an die Vernunft der Besucher, sich nicht unnötig in Gefahr zu begeben und die Sperrungen mit Respekt vor den Einsatzkräften des Rettungsdienstes zu befolgen.

Wanderer können sich über den auf der Online-Karte des Wegeservices der Sächsischen Schweiz über den Fortschritt der Arbeiten informieren.

Von cs