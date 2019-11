Freital

Im gesamten Freitaler Stadtgebiet kam es am Montagvormittag zu einem flächendeckenden Ausfall der Stromversorgung. Dies teilte die Stadt Freital am Vormittag online mit. Eine Frau war zuvor auf einen Strommast geklettert, weswegen die Umspannwerke in Freital und Döhlen sowie zwei Hochspannungsleitungen auf Anweisung der Polizei vorübergehend vom Netz genommen wurden.

Die Hintergründe des Ausfalls waren zunächst unklar, der Polizeieinsatz zog sich bis in die Mittagsstunden. Gegen 13 Uhr wurde die Frau von der Höhenrettung wieder auf sicherem Boden abgesetzt. Zu Beginn war ebenso offen, wie lange der Stromausfall andauern würde. In den Nachmittagsstunden hatte Freital wieder Saft, die Zuschaltung der verschiedenen Einrichtungen und Stadtteile erfolgte stufenweise.

Etwa 16 000 Haushalte in Freital, Tharandt und anderen umliegenden Ortschaften seien gegen 10.30 Uhr ohne Strom gewesen, sagte eine Sprecherin der regionalen Energiefirma ENSO ( Energie Sachsen Ost AG). Durch eine Umsteuerung des Stroms seien eine Stunde später nur noch 8000 Haushalte ohne Energie gewesen, so die Sprecherin.

Von DNN