Radebeul

Es gibt Tage, an denen das auch sonst schon wuselige Kulturamt Radebeul so richtig brummt. Meist ist das vor den großen Festen so, dem Radebeuler Weinherbst Ende September etwa, zu dem die Festmacher das traditionelle Herbst- und Weinfest mit internationalem Wandertheaterfestival wegen der Coronapandemie umgestrickt hatten. Sieben Konzepte hatte Organisatorin Cornelia Bielig geschrieben, Programmchef Helmut Raeder mit vergleichsweise schmalem Pfennig Programm für sehr viel mehr Standorte als gewohnt Musik und Straßentheater organisiert. Da gab es viel zu regeln, umzuplanen und zu diskutieren, zumal das eingespielte Team neue Wege beschreiten musste.

Eine Besprechung jagt die nächste

Mittendrin im Trubel: Gabriele Lorenz, seit Anfang September die Leiterin des Kulturamts. Es sei eine besondere Erfahrung gewesen, gleich in so einer stressigen Phase anzufangen. „Normalerweise will man ja erst einmal in Ruhe ankommen in so einer neuen Stelle“, sagt sie. Stattdessen jagte eine Besprechung die nächste. Doch das ist für Gabriele Lorenz kein Grund zur Klage. Es sei eine gute Gelegenheit gewesen, gleich alle Abläufe und das Team kennenzulernen. „Ich fühlte mich sofort wie ein Fisch im Wasser“, sagt die 58-Jährige. Schließlich hat sie als langjährige Kulturmanagerin in Annaberg-Buchholz bereits so manche Großveranstaltung organisiert.

In Radebeul sieht sich die promovierte Romanistin bereits nach kurzer Zeit in der Verantwortung angekommen, auch wenn sie noch intensive Gespräche mit allen Akteuren, Initiativen und Vereinen führen will, die auf kulturellem oder künstlerischem Gebiet aktiv sind. Das Gesprächsangebot hat sie ausdrücklich auch allen Fraktionen des Stadtrats gemacht – ein Versuch mit Offenheit und Freundlichkeit zu heilen, was dieser mit einer verkorksten Amtsleiterwahl hinter verschlossenen Türen und viel Streit angerichtet hat.

Rückblick: Eine Mehrheit des Stadtrats hatte bei einer ersten Wahl im Mai dem neurechten Dichter Jörg Bernig die Stimme gegeben, wogegen Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) anschließend sein Veto einlegte. Jörg Bernigs offenkundige politische Verortung am rechten Rand hatte einen Großteil der Kulturszene derart in Aufruhr gebracht, dass der OB keine Möglichkeit sah, wie der Kunstpreisträger sein Amt ausüben solle, ohne eine weitere Polarisierung, Streit und Opposition zu provozieren. Jörg Bernig zog nach diesem Hin und Her seine Kandidatur zurück.

Der durch seine Wahl offengelegte Riss zwischen einer rechtskonservativen Stadtratsmehrheit und der lebhaften Kulturszene der Stadt, mit der vorher offenkundig keiner der Kommunalpolitiker Rücksprache gehalten hatte, blieb. Ihn muss Gabriele Lorenz nach ihrer anschließenden Wahl nun kitten. Sie hat allen Seiten, von denen jede durch die Causa Bernig Schaden genommen hat, ihre Zusammenarbeit angeboten. Einen frischen, von Vorurteilen freien Start, wenn man so will.

Bei der Kultur ist Radebeul gut aufgestellt

Was sie zu diesem Neuanfang hinzugibt, ist der Blick von außen. Der ist gerade in einem so besonderen Jahr wie 2020 mit seinen vor allem für die Kulturszene tiefen Einschnitten viel wert. Mit der Radebeuler Lebensart, bei der viele zumeist kleine Veranstaltungen im Stadtgebiet verteilt wurden, haben die Verantwortlichen im Kulturamt erste Erfahrungen für Feste unter Pandemiebedingungen gewonnen. Beim Weinherbst wurde nun im größeren Stil versucht, große Teile der Stadt, zumindest aber Radebeul-Ost, zu integrieren. „ Radebeul ist mehr als Altkötzschenbroda“, findet Gabriele Lorenz.

In dieser Richtung solle nun mehr passieren – unabhängig vom Verlauf der Coronapandemie. Auch den Weihnachtsmarkt „Lichterglanz und Budenzauber“ – traditionell nur auf dem Dorfanger Altkötzschenbroda zu Hause – wolle sie auch auf Radebeul-Ost ausweiten. Die Lindenallee Hauptstraße sei wirklich stimmungsvoll, wenn einmal die beiderseits parkenden Autos beiseitegeräumt seien, und der Kultur-Bahnhof mit seinem Vorplatz „so schön, wenn er von Menschen belebt ist“, lobt die Kulturamtschefin den Stadtteil. Das habe das Experiment Weinherbst gezeigt, auch wenn man im Kulturamt registriert hat, dass die Ansprüche an Park- und Sicherheitskonzepte zumal unter Coronabedingungen nicht einfach zu meistern sind.

Gabriele Lorenz 1961 in Schlema geboren; Studium der Romanistik, Germanistik und Ethnologie in Mainz; Lektorin an der Universität Nancy und Promotion in Mainz 1995 bis 2004 Leitung des Literaturbüros der Kulturabteilung der Französischen Botschaft in Bonn und Berlin 2005 bis 2020 Leiterin des Fachbereichs Kultur, Tourismus und Marketing in Annaberg-Buchholz Seit 2007 Bundesvorsitzende des Erzgebirgsvereins Seit 1. September 2020 Kulturamtsleiterin in Radebeul

Doch nicht nur die Feste treiben Gabriele Lorenz um. Einerseits sei Radebeul gut aufgestellt, sagt sie mit lobendem Blick auf die Stadtgalerie und den für eine Kleinstadt ausgesprochen großen Kreis bildender Künstler, der sie umgibt. Auch den bald anstehenden Grafikmarkt, der aus Gründen des Hygieneschutzes mit wechselnden Ausstellern an zwei Tagen (31.0./1.11) in der Elbesporthalle stattfinden soll, ist ein Plus. Und die Sternwarte mit Planetarium sei auch etwas, das sich sehen lassen könne.

Was fehlt? Ein Stadtmuseum Radebeul

Was fehlt, ist ein Stadtmuseum, wie es beispielsweise Coswig mit der Karrasburg hat. Als Kulturmanagerin in Annaberg-Buchholz trug Gabriele Lorenz Verantwortung für drei Museen, musste gar eines aufbauen. Sie wisse, welche Aufgaben damit in Verbindung stehen. „In Radebeul unterstützen wir das Karl-May-Museum und das Sächsische Weinbaumuseum in der Hoflößnitz“, sagt sie. „Wir müssen erst einmal sichern, was Bestand ist“, fügt sie mit Blick auf die derzeit schwierige Lage an. Mit ihr würde es jedenfalls „keine Schnellschüsse“ geben, was ein Stadtmuseum angeht.

Auch in Sachen Stadtbibliothek Radebeul-West hält sie sich eher bedeckt. Da gebe es Überlegungen und Gespräche, sagt sie nur. Ob die sich um das Bahnhofsgebäude in Kötzschenbroda drehen, lässt sie unbeantwortet und kommt lieber auf ihre Haltung zu Kultur und Kunst zu sprechen. „Die Menschen haben das Bedürfnis, rauszukommen. Sie haben Lust auf Kultur“, sagt sie. Auch unter den Bedingungen der Pandemie. In diesem Sinne ist auch die erste Veranstaltung gedacht, die die neue Kulturamtsleiterin im Kultur-Bahnhof Radebeul-Ost organisiert hat.

Am 22. Oktober, 19 Uhr, stellt dort der Leipziger Literaturkritiker Rainer Moritz auf launige Weise Neuerscheinungen des Bücherherbsts vor, die sonst auf der Buchmesse Frankfurt/Main für Gespräche gesorgt hätten. Für Gabriele Lorenz ist die eher an einen Salonabend angelehnte Veranstaltung die Art von einem Blick über den Tellerrand, die gut in Radebeuls Kulturleben passt. Sich selbst verortet die frankophile Romanistin mit den Begriffen Heimat und Weltoffenheit. „Für mich sind das keine Begriffe, die sich entgegenstehen. Für mich gehören sie unbedingt zusammen“, sagt sie. Zwei Sätze, über die sich nachdenken lässt.

Von Uwe Hofmann