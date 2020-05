Mythos um August den Starken – Ausstellung in Moritzburg klärt auf

Moritzburg

Es klingt wie ein Märchen, ist aber keines: Es war einmal ein König, der mit seinem Nachbarkönig mitunter ziemlich über Kreuz lag. Beide waren ehrgeizig, beide verfügten über außergewöhnliche Körperkraft. Was taten die Konkurrenten in Sachen Konfliktregelung? Nun, sie gingen gemeinsam einen trinken – und zwar in einer Geheimgesellschaft, der vielleicht einzigen ihrer Art, die jemals einen sinnvollen Zweck hatte. Ihr frank und freier Name: Gesellschaft zur Bekämpfung der Nüchternheit.

Es war August der Starke, der diese Gesellschaft gründete, die eigentlich alle Kriterien erfüllte, wie man sie von Geheimbünden aus Abenteuerromanen kennt: Verschwiegene Treffpunkte, Tarnnamen und ein striktes Geheimhaltungsgelübde, denn wer plauderte, dessen Zahnfee hätte einen Kredit aufnehmen müssen. Das Gremium tagte nicht in irgendeiner Spelunke, sondern in den Kellerräumen des Kurländer Palais, das dem Generalfeldmarschall und Reichsminister August Christoph Graf Wackerbarth gehörte. Es war also keine klassische excursio perpotationis (Sauftour), die August der Starke und der Rest der Zecherzunft absolvierten, sondern sie hielten ein Comessatum uenientes in unum locum, ein Gelage an einem Ort, ab.

Kurfürst in Sachsen , König in Polen und Großfürst in Litauen

August persönlich hatte die Satzung und die Mitgliederliste verfasst. Hoher sächsischer und preußischer Adel, auch ausgewählte Damen waren zugelassen. Am 13. März 1728 wurde der preußische König Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig, offizielles Mitglied. Und für eine geraume Zeit schien es, dass die Beziehungen zwischen den beiden um Ansehen und Einfluss rangelnden Mächten Preußen und Sachsen gedeihlich waren. Solange die Gesellschaft ihren Statuten gemäß „arbeitete“, also trank, war alles in Butter. Erst die Nachfolger der beiden Regenten konnten nicht miteinander, das Verhängnis nahm seinen Lauf und es hielten weder Ochs noch Esel auf.

Außer Kämpfer gegen die Nüchternheit ist Kurfürst Friedrich August I. von Sachsen auch sonst viel gewesen: Triple-Landesvater (von Sachsen als Kurfürst, von Polen als König, von Litauen als Großherzog), Bau- wie Salonlöwe, manischer Sammler, begeisterter Jäger, Hufeisenverbieger, Ladykiller und deshalb nicht nur Vater eines legitimen Stammhalters, sondern auch vieler illegitimer Kinder, wenn auch nicht von 354 Sprösslingen, wie es der Mythos lange wollte. Selbst wenn man von einer Dunkelziffer ausgeht, man kommt „nur“ auf neun – anerkannte – Kinder, die er mit seinen diversen Mätressen zeugte.

Überhaupt ranken sich viele Mythen um diesen Monarchen, wobei sich eine Ausstellung auf Schloss Moritzburg, die ab Dienstag bis 11. November auf Schloss Moritzburg zu sehen sein wird, sich auch nicht dem historischen August, sondern dem verklärten, dem glorifizierten, dem übertriebenen Regenten widmet, jährt sich doch Dienstag der Geburtstag Augusts des Starken doch zum 350. Mal.

Schon der Beiname zeigt, dass er etwas Besonderes ist, dass alle anderen Albertiner im Vergleich zu ihm allenfalls genetisches Umfeld sind. Die Nachtwelt hat große Männer, die sich um die Sicherheit des Gemeinwesens verdient machten, ja immer wieder gern mit Beinamen geehrt. Das Spektrum reicht von Abul Abbas in Syrien, der ob der blutigen Ausrottung seiner Gegner zwecks Herrschaftssicherung um das Jahr 750 n. Chr. allseits Saffah (Blutvergießer) genannt wurde, bis zum „Blonden Fallbeil“ Edmund Stoiber in Bayern. Da klingt der Beiname „der Starke“ doch weitaus aparter. Gefallen dürfte Friedrich August auch an den Beinamen gefunden haben, mit dem er von den Türken, die er in den Anfangsjahren seiner Herrschaft auf dem Balkan entschieden bekämpfte, bedacht wurde: „Eiserne Hand“.

August sah es gern, wenn er als Herkules erachtet wurde

Kräftig wie er war, sah es August auch gern, wenn er als Herkules erachtet wurde. Um das zu fördern, setzte er sich auch als solcher in Szene. So war angedacht, dass eine große Herkules-Figur mit der Weltkugel das Kronentor krönen sollte, wie überhaupt das Kronentor im Zwinger, Augusts berühmtestem und wichtigstem Schlossbau, als Herkulestor geplant war. Es kam dann anders, der Wallpavillon wurde mit einer Hercules-Saxonicus-Darstellung versehen.

Nun taugt der Halbgott aus heutiger Sicht ja eigentlich nur noch bedingt als Vorbild. Dafür hat er eigentlich zu viel Leute umgebracht, etwa die arme Amazonenkönigin Hippolyte, und allzu viele Tierarten ausgerottet, etwa die neunköpfige lernäische Hydra, weshalb er heute im Shitstorm politisch-korrekter Zeitgenossen stehen würde. Aber in barocker Zeiten war Herkules nun mal ein Heros.

Zugute zu halten ist Herkules, dass er durch eine List Atlas, den Vater der einen Wunderbaum hütenden Hesperiden, dazu bewegen konnte, ihm die goldenen Äpfel zu pflücken, wodurch die Orangen nach Europa gelangten. Orangen – auch so eine Sache, an der der selbsternannte und -verliebte Hercules Saxonicus viel Gefallen fand.

Aber nicht nur vom „Orangenfieber“ war August der Starke befallen, sondern eingestandenermaßen auch von der „maladie de porcelaine“ – zum Glück für ihn erfand Johann Friedrich Böttger das Porzellan noch mal neu, sonst hätte August der Starke noch viel mehr Geld nach China und Japan rüberwachsen lassen müssen, um an das Weiße Gold zu kommen. Der vom ruinösen Sammelvirus befallene Landesherr gönnte sich schon damals so manches (mal abgesehen von Gespielinnen und Gemälden), wenn das Leben mal wieder eine Enttäuschung bereitgehalten hatte. Denn nicht alles lief rund während der Regentschaft Augusts. Die Chance auf den Erwerb der polnischen Krone 1697 nutzte er virtuos, wobei er allerdings an diverse polnische Adlige Schmiergelder zahlen musste (ähnlich wie in dies jüngster Zeit Russland und Katar mit nicht minder korrupten Fifa-Wahlmännern taten, um den Zuschlag für die WM-Turniere 2018 und 2022 zu bekommen).

Aber dann? Der Nordische Krieg - ein Desaster! Die Landverbindung durch Schlesien nach Polen? Konnte nie verwirklicht werden. Makulatur blieben auch etliche schöne Schlossentwürfe, das Geld reichte einfach hinten und vorne nicht. Die vielleicht größte Enttäuschung im Leben des Sammlers und Schürzenjägers: Dass die Beziehung mit Anna Constanze von Brockdorf, die er 1705 kennenlernte und zur Gräfin Cosel ernannte, so fatal mit Festungshaft in Stolpen für die Ex-Mätresse endete.

„Er hat geliebt, um Aufmerksamkeit zu erregen“

Interessant ist, was Jakob Heinrich von Flemming, enger Vertrauter Augusts des Starken, 1722 über seinen Brötchengeber notierte: „Sein größtes Vergnügen war die Liebe, obwohl er nicht soviel Spaß an ihr fand, wie er anderen glauben machen wollte. Er hat geliebt, um Aufmerksamkeit zu erregen.“

Aufmerksamkeit war ihm zu Lebenszeiten gewiss. Mal abgesehen von den Affären, waren die Festivitäten, die der Genussmensch am kurfürstlichen Hof in Dresden und am königlichen Hof in Warschau ausrichtete, in aller Munde. Ein Blick auf die Aufzeichnungen im zum Glück erhaltenen Hoftagebuch offenbart, dass an 50 bis 60 Tagen des Jahres gefeiert wurde. Mit der Vorbereitung der Hofbälle, Ballettaufführungen, Maskenbälle, Schützenfeste und Jagden war ein Heer von Bediensteten beschäftigt. Oft begannen die Vorbereitungen schon Monate vorher – und August der Starke, der Partykönig par excellence unter den Fürsten in Deutschland, überließ nichts dem Zufall. Er setzte alles daran, dass es auf ein Spektakel hinauslief, das die Höfe Europas mit ausreichend Gesprächsstoff versorgte.

Was blieb und bleibt sind Bau- und Kunstwerke sowie trotz des einen oder anderen Mankos eine Lebensbilanz, die noch heute, 287 Jahre nach dem Tod August des Starken, die Leute zum Staunen bringt. Er ist der in Sachsen noch immer vielleicht nicht Vielgeliebte, aber doch ungemein Populäre. Sachsens Glanz? Ohne Friedrich August I. wäre er deutlich fahler.

