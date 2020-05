Mutter und ihr 11-jähriger Sohn verunglücken bei Motorradausflug

Nossen

Am Sonntagmittag kam es auf der S 36 zwischen Marbach und Nossen zu einem Verkehrsunfall. Insgesamt drei Motorräder waren auf der Straße in Richtung Nossen unterwegs, als eine Yamaha-Fahrerin kurz vorm Nossener Ortseingang vor einer Linkskurve die Kontrolle über ihre Maschine verlor. Das Motorrad prallte in die rechte Leitplanke und die 46-Jährige und ihr Sohn stürzten. Beide wurden dabei schwer verletzt.

Während die 46-jährige Fahrerin mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert wurde, musste ihr 11-jähriger Sohn mit dem Rettungshubschrauber geflogen werden. Die Straße war wegen des Unfalls gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

