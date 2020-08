Musikfest Erzgebirge: „Wir finden statt“

Schwarzenberg

Die Kultur kehrt langsam zurück. Es gibt Konzerte und andere Vorstellungen in reduzierten Sonderformaten, das Angebot wächst. Am 4. September beginnt das Musikfest Erzgebirge, Programm und Künstler sind weitestgehend wie in der Vorankündigung geblieben.

Ein paar Abweichungen gibt es dennoch: Um ein größeres Publikum unter den gegebenen Bedingungen (Abstand) zulassen zu können, wurden das Klavier-Kabarett mit Armin Fischer (6.9.) in die Stadthalle Oelsnitz und „Aus der Ferne“ mit The Naghash Ensemble (12.9.) in die Nicolaikirche Grünhain verlegt – eine kluge Entscheidung, denn Armin Fischers Programm ist ausdrücklich auf Familien zugeschnitten, die in entsprechender Zahl kommen dürfen, beim armenischen The Naghash Ensemble macht schon ein Blick auf die Internetseite neugierig. Sein Leiter John Hodian hat für die drei Sängerinnen und drei Musiker nicht nur Stücke ausgewählt, er hat sich auf die Suche nach Texten gemacht und diese neu vertont.

Das Erzgebirgische Sängerfest wird verschoben

Ein Tipp für Neugierige ist auch der NachTklang (12.9., Ritter-Georg-Halle Schwarzenberg). Für den Abend, der in Kooperation mit dem Deutschlandfunk Kultur stattfindet, hatte es eine Ausschreibung für Ensembles gegeben, die mehr als nur klassisch sein durften. Ob sich nun Rock, Klassik und Folklore „treffen“ werden, man darf gespannt sein. Intendant Hans-Christoph Rademann erwartet zumindest nichts „Hausbackenes“, und Geschäftsführer Ben Uhle zeigte sich nach dem Stichtag der Ausschreibung begeistert über die „aufregenden Bewerbungen“ – es hätte so viel gegeben wie nie zuvor.

Einen Wermutstropfen gibt es für das MFE dennoch: Das Erzgebirgische Sängerfest mit Chören aus Kantoreien und Schulen der Region sowie weiteren Chören aus Sachsen musste auf den Frühsommer 2021 verschoben werden (der Termin wird noch bekanntgegeben). Die Verlegung des Höhepunktes schmerzt, denn es sollte die Brücke schlagen zwischen Basis und Spitzenkünstlern. Im Erzgebirge als „Quellregion der Kultur“ ( Rademann) funktioniere das einfach. Doch eine Verlegung ist immerhin besser als eine Absage.

Auf andere Höhepunkte muss das MFE nicht verzichten. So werden internationale Stars wie Thomas Quasthoff (Liederabend mit Tobias Berndt / Bariton und Alexander Fleischer am 6.9. im Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz), der das Märchen von der schönen Magelone erzählen wird, oder Christina Pluhar erwartet, deren Ensemble L’Arpeggiata mediterrane Klänge aus dem Mittelmeerraum in die St. Marienkirche Marienberg (5. 9.) bringt.

Musik auf dem Fichtelberg

Gleich doppelt ist das Erzgebirge bei der UNESCO verankert, denn neben dem Welterbe-Titel (Montanregion) ist das immaterielle Kulturerbe des Orgelbaus und der Orgelmusik hier ebenso zu Hause. Früher, bekräftigt der Intendant, habe es in jedem kleinen Ort einen nennenswerten Komponisten gegeben. Nicht nur die Tradition der Kantoreien wird bewahrt, auch jene der Orgelmusik: Am 9.9. spielt der Bach-Preisträger Johannes Unger in der Ev.-Luth. Kirche Zöblitz.

Musikfest Erzgebirge 4. bis 13. September, in Schwarzenberg, Annaberg-Buchholz, Oberwiesenthal und vielen anderen Orten, Termine, Programme und weitere Informationen unter: https://musikfesterzgebirge.de/

Neben berühmten Gästen wie dem Tölzer Knabenchor (St.-Wolfgang-Kirche Schneeberg, 11.9.) oder der Cappella Amsterdam (Abschlusskonzert 13. 9. in der St. Annenkirche Annaberg-Buchholz) bindet das MFE die Musiker der Region ein, die in diesem Jahr zwei Gottesdienste gestalten. Ein anderer ist gerade dabei, auf jene Berge zu steigen, die im Jahresmotto „Vom Berge her“ benannt sind: Justus Merkel, in Dresden unter anderem durch Dirigate in der Musikhochschule und Aufführungen von Bach-Kantaten bekannt, wird am 5.9. mit seinem Ensemble Sonat Vox den Gipfel des Fichtelberges erklimmen. Nach einer musikalischen Einführung dort (14 Uhr) präsentiert er mit seinem Männerchor ab 15.30 Uhr in der Ev. Kirche Oberwiesenthal Vokalmusik aus fünf Jahrhunderten.

Und nicht nur Musik gibt es. In Schwarzenberg beispielsweise hat sich die „Kunst in den Höfen und Stuben“ als herausragendes, bürgerschaftlich organisiertes Begleitprogramm entwickelt (4. 9. ab 16 Uhr, 5.9. ab 11 Uhr). Das Fest kann also beginnen!

Von Wolfram Quellmalz