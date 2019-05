Königstein

Die Festung Königstein zeigt zum internationalen Museumstag an diesem Sonntag ihre Wippbrücke in Aktion. Die Mechanik aus dem Jahr 1886 funktioniere bis heute, teilte die Verwaltung der Festung am Mittwoch mit. Die sogenannte Rote Brücke am Fuß der Festung war die erste Verteidigungseinrichtung der monumentalen Wehranlage. Im Angriffsfall hätte sie binnen Sekunden hochgeklappt werden können. Mitglieder des Festungsvereins Königstein setzen sie am Sonntag zwischen 12 und 16 Uhr in Bewegung.

Der Festungsverein widmet sich seit 1991 der Erforschung und der Förderung der Bergfestung. Er hat bei der Freilegung verschütteter unterirdischer Räume geholfen, geht in Archiven der Geschichte der Festung und ihrer Bewaffnung nach, und er übernimmt Führungen zu besonderen Anlässen.

Die Vorführung der Roten Brücke gehört zu den Höhepunkten im diesjährigen Vereinskalender. An einem Stand informieren die ehrenamtlichen Mitglieder über ihre Arbeit, zeigen historische geografische und militärische Karten, stellen ihre Veröffentlichungen vor und laden Kinder zum Festungsquiz ein.

Ein weiterer Höhepunkt am Museumstag ist um 13.30 Uhr die Sonderführung „ Festung exklusiv“. Dabei erhalten Besucher Einblick in ein unterirdisches Munitionsladesystem und lernen das mechanische „Tischlein-deck-dich“ und den Weinkeller kennen.

Von DNN