Müglitztal: Schloss Weesenstein sollte Feudalmuseum werden

In der Sowjetischen Besatzungszone und der frühen DDR wurde bekanntlich gern gegen den Adel gehetzt. Ihm wurde alles Schlechte der Welt angelastet, er galt als Inkarnation des Militarismus und Steigbügelhalter der Nazis. In einer von der KPD- beziehungsweise SED-Führung in Berlin gesteuerten Aktion wurden zahlreiche Herrenhäuser zerstört, wobei vielerorts von den lokalen Behörden aber auch durchaus versucht wurde, den Abriss von Schlössern und Herrenhäuser zu verhindern, indem man sie anderweitig nutzte, als Kinder-, Alters- oder Pflegeheim etwa.

„Die Ausbeutung des Bauern zeigen“

Eine spezielle Idee, was mit Schloss Weesenstein, das seit 1947 dem Ministerium für Volksbildung mit der Verwaltung der Schlösser und Gärten unterstellt war, geschehen könnte, hatte 1949 der Schriftsteller Ludwig Renn, der selbst dem Adel entstammte, wie sein eigentlicher Name Arnold Friedrich Vieth von Golßenau verrät. Renn, nicht zuletzt durch sein 1944 im Exil im Mexiko erschienenes Buch „Adel im Untergang“ vielen ein Begriff, unterbreitete in einem Schreiben am 20. Juli an Herrn Ministerialdirektor F. Pusch vom Ministerium für Volksbildung, Abteilung Kunst und Literatur den Vorschlag, aus Schloss Weesenstein ein Feudalmuseum zu machen. In Weesenstein könnte man einzigartig „die Formen des Lebens und die Ausbeutung des Bauern vom Ende des naturalwirtschaftlichen Mittelalters an, also vor dem 14. Jahrhundert bis Anfang des 19. Jahrhunderts“ zeigen. Es gebe eine „relativ große Zahl echt mittelalterlicher Räume, wie ich sie in dieser Unberührtheit nur noch im Schloss von Buillon in den Ardennen gefunden habe“. Diese Räume würden keiner Veränderung bedürfen, sie müssten „höchstens etwas von späteren Bildern und dergleichen befreit werden“.

Ludwig Renn war so frei, einzuräumen, dass es zwei Einwände gegen diesen Plan gebe. Schloss Weesenstein liege doch so weit entfernt von Dresden, dass zu befürchten sei, dass die Besucherzahl „nicht dem Aufwand entspricht“. Und zweitens sei das Kulturwissenschaftliche Institut zwar an der Arbeit einer solchen Museumsgestaltung, „in der man wirklich auch die Ausbeutungsverhältnisse des Feudalismus sehen könnte, sehr interessiert, verfügt aber zur Zeit nicht über die nötigen Mitarbeiter, um neben seiner anderen Arbeit auch die einer solchen Gestaltung durchzuführen“. Letztlich verlief die Sache im Sande, wie Birgit Finger und Alexander Hänel auf der Homepage „Schlösserland Sachsen“ der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten festhalten. Eine andere Quelle offenbare, dass ein Kinderheim geplant war, doch auch dieser Vorschlag wurde nicht umgesetzt.

Feudalismus als Vorläufer des Kapitalismus

Im April 1949 war in der SBZ immerhin das „Feudalmuseum Schloss Wernigerode“ in Sachsen-Anhalt eröffnet worden, wo sich Renn mit einem kleinen Stab von Mitarbeitern auch umgesehen hatte. Die Benennung griff einen wichtigen Begriff der marxistischen Theorie auf, in der der Feudalismus als der von Leibeigenschaft und Fürstenherrschaft geprägte Vorläufer der kapitalistischen Epoche gilt, letztlich also als eine der Epochen, die der Erringung des Kommunismus notwendigerweise vorangingen. Das „Neue Deutschland“ feierte unter dem Titel „Wegelager, Spekulanten und Kavaliere“ den Wertewandel, den das Museum verkörpere: „Es war einmal. So möchte ich diese Schilderung beginnen, obwohl es sich durchaus nicht um ein Märchen handelt. Die Prinzen, Grafen und Komtessen haben sich aus dem Staub gemacht, und alle die vielen verschrobenen Figuren in blinkender Montur, die zum operettenhaften Hofstaat eines Duodezfürsten oder altadligen Großgrundbesitzers gehörten, sind ihnen gefolgt.“ 1950 berichtete die Zeitung „Neue Zeit“, Zentralorgan der CDU in der im Jahr zuvor gegründeten DDR – einem alten Witz zufolge bekanntlich ein Land, an dem zumindest Vögel ihre helle Freude hatten, war doch überall der Wurm drin – dass auch auf der thüringischen Heldburg ein „Feudalmuseum“ eingerichtet werden solle.

