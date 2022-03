Radebeul/Dresden

Das Kinder- und Jugendtrauerzentrum Lacrima der Dresdner Johanniter-Unfall-Hilfe hat eine Spende in Höhe von 10 059 Euro erhalten. Johanniter-Sprecher Danilo Schulz sagte bei der symbolischen Übergabe in Radebeul, die Summe sei bei der Versteigerung einer limitierten Harley-Davidson Street Glide Special erzielt und von Motorradhändlerin Sybille Thomas-Göbelbecker aufgerundet worden. Nur zwölf dieser Motorräder zum Listenpreis von 35 000 Euro wurden in Deutschland verkauft, das Radebeuler Motorradhaus hat das Liebhaberstück für die Spendenaktion an den Meistbietenden abgegeben.

Unternehmer und Harley-Fan Gunar Barthel aus dem erzgebirgischen Grünhain-Beierfeld hat sich den Zuschlag 2 559 Euro kosten lassen. Händlerin Thomas-Göbelbecker hat obendrauf 7 500 Euro für Lacrima gespendet. Sie selbst habe zwar glücklicherweise noch keinen Trauerfall von Kindern und Jugendlichen im persönlichen Umfeld erleben müssen, wisse aber, dass gerade auch bei Motorradunfällen Kinder ih­re Mütter oder Väter verlieren können. Es sei dann wichtig, dass Institutionen wie Lacrima den Trauernden und ihren Familien helfen, sagte sie. Das wolle sie unterstützen.

Lacrima Dresden: Trauerbegleitung und Trost für Kinder und Jugendliche

In Dresden leistet Lacrima der Johanniter seit 2019 Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 24 Jahren. Das Projekt finanziert sich über Spenden und wird von 18 ehrenamtlichen Trauerbegleitern getragen, sagte Projektleiter Robert Dietsche. Derzeit besuchten 14 Mädchen und Jungen die Kindertrauergruppe, sieben Jugendliche bis 17 Jahre ei­ne eigene Trauergruppe und schließlich würden noch elf junge Erwachsene betreut. Der Kontakt zur Trauergruppe werde aus dem Familien- oder Bekanntenkreis sowie über staatliche und medizinische Institutionen oder die Schulsozialarbeit vermittelt.

Lacrima richtet sich an Kinder und Jugendliche, die nach dem Verlust eines Elternteils, naher Verwandter oder von Freunden Trauerbegleitung benötigen und Trost suchen. Es gibt auch ein Elterncafé. Fachliche psychologische Behandlung könne aber nicht geboten werden. Sei diese nötig, werde an Experten vermittelt. Vielfach sei es aber andersherum, indem Psychologen Betroffenen eine Trauergruppe empfehlen.

Geschäftsfrau Thomas-Göbelbecker, die in Radebeul neben schweren Motorrädern auch Luxusautos mehrerer Nobelmarken verkauft, beklagte eine aus ihrer Sicht zu geringe Spendenbereitschaft in Deutschland außerhalb von Krisenzeiten. Sie kündigte zugleich an, in den nächsten Tagen auch Betroffenen des Kriegs in der Ukraine helfen zu wollen. Motorradfan Barthel sagte, er wolle auch nach seiner Spende den Kontakt zu Lacrima halten. Der Betreiber einer Flugschule bot an, Kinder und Jugendliche etwa ab Pirna auf Rundflüge mitzunehmen, sofern ihnen eine solche Abwechslung bei der Trauerbewältigung helfen könne.

Am 25. März eröffnen die Johanniter in der Dresdner Altstadt eine Außenstelle des Kindertrauerzentrums Lacrima auf der Seidnitzer Straße 4a. „Hier fließt das Geld aus der Spende mit in die Erstausstattung, die Erweiterung der Trauerbibliothek und in die weitere Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Kindertrauerbegleiter“, so Johanniter-Sprecher Schulz. „Lacrima“ bedeutet auf Latein, in Italienisch und Rumänisch „Träne“. Denn auch Tränen gehören zur Trauer und der Bewältigung des Verlustes eines nahestehenden Menschen.

Von Lars Müller