Ronald Ennersch bangt um die 19 Wildschweine im Wildgehege Moritzburg. Es sind neun Erwachsene und zehn Frischlinge. Bis Freitag muss der Leiter den gesamten Bestand töten lassen. So lautet die Anordnung des Veterinäramtes des Landkreises Meißen. Das will Ronald Ennersch nicht hinnehmen. Das Wildgehege Moritzburg ist ein Sonderfall, darum legt der Forstbezirk Dresden Widerspruch ein. „Solange ich keine Antwort habe, erschieße ich die Schweine nicht“, sagt der Leiter entschieden.

Erstes infiziertes Wildschwein im Landkreis Meißen entdeckt

Knapp zwei Wochen ist es her, dass bei Radeburg ein mit der Afrikanischen Schweinepest infiziertes Wildschwein erschossen wurde. Seither laufen Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung an, für die das Veterinäramt zuständig ist. Ende vergangener Woche hat die Landesdirektion Sachsen eine Allgemeinverfügung erlassen. Darin wurden Sperrzonen errichtet. Gehaltene Schweine im gefährdeten Gebiet sind demnach einzustallen.

Davon ist auch das Wildgehege Moritzburg betroffen. Es liegt in der Sperrzone II, dem gefährdeten Gebiet. Auslauf und Freilandhaltung sind hier verboten. In Moritzburg leben 19 Wild- und neun Hausschweine. Letztere, zwei erwachsene Tiere und sieben Ferkel, hat man bereits eingestallt, informiert Leiter Ronald Ennersch. Bei den Wildschweinen ist das allerdings keine Option.

„Aufgrund ihres natürlichen Verhalten können Wildschweine nicht in einem Stall gehalten werden“, teilt der Betreiber des Geheges, Forstbezirk Dresden vom Sachsenforst, am Mittwoch mit. Die Tiere sind es gewöhnt, frei zu leben. Würde man sie einfach auf engstem Raum zusammenpferchen, wären die Tiere dadurch extrem gestresst und könnten sich gegenseitig angreifen oder sogar tödlich verletzen. Dieses Risiko will man nicht eingehen. Eine Alternative gibt es nicht, bestätigt der Leiter des Wildgeheges. Darum bleibt ihm keine andere Wahl, als den Wildschweinbestand zu töten. Zumindest dann, wenn der Widerspruch erfolglos bleibt.

Ausnahmegenehmigung soll Wildschweine retten

Der Forstbezirk Dresden will eine Ausnahmegenehmigung zur Haltung der Wildschweine außerhalb des Stalles einholen – vor Freitag, versteht sich. „Das Wildgehege Moritzburg stellt einen Sonderfall dar“,sagt Jana Weisbach vom Forstbezirk Dresden. Das Gehege sei hinreichend eingezäunt und „durch die feste Ummauerung gegen einen Eintrag der Afrikanischen Schweinepest gesichert.“ Auch Ronald Ennersch ist sich sicher: „Dass unsere Wildschweine mit Wildtieren in Kontakt kommen, ist so gut wie ausgeschlossen.“

Dem Forstbezirk Dresden zufolge habe man zudem bereits Vorkehrungen zum Schutz der Wildschweine vor dem Virus ergriffen. Für ausreichend Abstand zu den Besuchern sei gesorgt, außerdem beobachte man täglich genau, ob die Tiere sich auffällig verhalten. Ronald Ennersch weist darauf hin, dass die Wildschweine im Gehege auch zur Ausbildung von Kadaverspürhunden, die das Virus erschnüffeln, eingesetzt werden.

Solange der Leiter keine Rückmeldung bezüglich der Ausnahmegenehmigung bekommt, bleibt das Wildgehege Moritzburg weiterhin geöffnet. Einziger Grund für eine Schließung am Donnerstag wäre ein Unwetter, sagt Ronald Ennersch.

