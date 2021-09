Moritzburg

„Schon in meiner Kindheit begann ich, mich für die Malerei zu interessieren“, schrieb einst Alexander Archipowitsch Krjukow. Er war 1909 in der Stadt Liski am linken Donufer im vorrevolutionären Russland geboren worden. Als Jugendlicher erlebte Alexander Archipowitsch Krjukow den Ersten Weltkrieg, die Revolution und schließlich die Gründung der Sowjetunion mit.

Das Käthe Kollwitz Haus in Moritzburg zeigt ab Sonntag Werke des russischen Künstlers. Die Ausstellung entstand aus einer Spurensuche seines Enkelsohnes aus Moritzburg. Alexander Archipowitsch Krjukow starb 1987. In den Jahren danach gelangte ein Teil seines Lebenswerks, vor allem die Zeichnungen der Zeitgenossen, nach Deutschland zu seinem Enkel Alexander Krjukow. Er ar­beitet in Moritzburg und lebt mit seiner Familie in Meißen. Mit der Ausstellung möchte er das künstlerische Schaffen seines Großva­ters würdigen.

Ein Kaleidoskop der Sowjetunion

Krjukow war der Sohn eines wohlhabenden Schusters. Als der überraschend verstarb, verarmte die Familie. Zu dem Zeitpunkt war er gerade einmal elf Jahre alt. So wuchs der junge Alexander in Zeiten von Hunger, Not, Krieg und Ar­beitslosigkeit auf. Unter schwierigen Bedingungen schlug er sich durch und entdeckte seine Liebe für die Malerei. Krjukow studierte am Kunstpädagogischem Technikum in Woronesch, wo er 1932 mit Auszeichnung abschloss.

Krjukow malte und zeichnete ununterbrochen. In seinen Skizzen, Bildern und vor allem in seinen Porträts spiegeln sich die Anstrengungen und Entbehrungen der jungen Sowjetunion. Mit tausenden Zeichnungen seiner Landsleute in der Zeit zwischen 1937 und 1986 hinterlässt er ein Kaleidoskop umfassender, scharf beobachteter Studien der Menschen im Land im äußerst bewegten 20. Jahrhundert. Auf berührende Art verarbeitete er seine Eindrücke aus der Sowjetunion.

Künstler besuchte Moritzburg

Rückblickend auf diese Zeit schrieb er: „Ich habe ziemlich früh sehr aufmerksam das tiefe Leiden der Menschen betrachtet, besonders in Erinnerung geblieben sind mir dabei ihre Gesichter in den Jahren des Krieges gegen die Deutschen. Es folgte ohne Pause der Bürgerkrieg mit Schießerei, einquartierten Roten und Weißen. Überall herrschte Hunger, Kälte und Banditentum.“

Gelegentlich besuchte Alexander Archipowitsch Krjukow Moritzburg, wo sein ältester Sohn Albert seit der Hochzeit mit seiner aus Weinböhla stammenden Frau zu Hause war. 1984 malte er hier die Ölskizzen am Schlossteich.

Info: Die Ausstellung ist vom 12. September bis zum 12. Dezember im Käthe Kollwitz Haus, Meißner Straße 7, in Moritzburg zu sehen.

