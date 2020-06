„Monumenta Misnensia“: Von „Afranischer Freiheit“ und der „Romantisierung Meißens“

Meißen

Von der deutschen Romantik ist – Hand aufs Herz – nicht viel übrig geblieben. Außer dem Adjektiv „romantisch“ hat die Epoche, die aus der Kunst eine Religion machen wollte, nicht viel hinterlassen. Und auch von diesem Begriff wissen viele nicht, was es wirklich bedeuten soll. Auf ein bisschen mehr als auf ein Abendessen zu zweit bei Kerzenlicht läuft es bei den meisten wohl nicht hinaus, oder? Über einen Kamm scheren jedenfalls ließen sich die Romantiker auch noch nie. War die späte Bettina von Arnim eine radikale politische Aufklärerin, ging Joseph von Eichendorff eher ins Reaktionäre und wurde Clemens von Brentano immer individueller. Und Karoline von Günderrode litt wie ein Hund an ihrer Zeit.

Inwieweit Meißen romantisch ist, oder jedenfalls der Blick auf die Stadt, das versucht Falk Dießner in einem Aufsatz „Die Romantisierung Meißens“ zu beantworten, der sich in dem mittlerweile 14. Band der „Monumenta Misnensia“ findet. Dießner fragt – ein bisschen rhetorisch – in der vom Dombau-Verein Meißen e.V. und vom Freundeskreis Albrechtsburg Meißen e.V. herausgegebenen neuen Folge des Jahrbuchs „Ecclesia Misnensis“, ob im Fall Meißens in Sachen Romantik zwei Dinge zusammenkommen: Nämlich die harmonische Einbettung von historisch gewachsener Architektur in die umgebende schöne Landschaft. Romantik in diesem Sinne sei jedenfalls „ein Gefühl von Harmonie, von ästhetischer Schönheit – und die Sehnsucht danach“. Und es gab und gibt Zeiten, in denen diese Sehnsucht nach Harmonie besonders ausgeprägt erscheint.

Idealisierte Sittenbilder eines „Sonntagsmalers“

Der Romantisierung Meißens leisteten nicht zuletzt diverse Maler Vorschub – und Dießner stellt sie zuhauf knapp und kurz vor, auch die heute kaum noch bekannten. So etwa Franz Wilhelm Leuteritz (1817-1902), der bis zu seinem 40. Lebensjahr als Gürtler in Wechselburg lebte, dann aber nach Dresden zog, um sich der Landschaftsmalerei zu widmen. Er schuf mehrere Stadtansichten von Meißen, die die bauliche Entwicklung und den technischen Fortschritt dokumentieren, zudem gestaltete Leuteritz, autodidaktischer „Sonntagsmaler“ der er war, auch noch idealisierte Sittenbilder des Spätbiedermeier.

Auch sonst finden sich einige nicht uninteressante Aufsätze in dem Jahrbuch. So informiert ein sich auf bauarchäologische Befunde und Quellen stützender Beitrag darüber, wie sich das klerikale Wohnen in Meißen entwickelt hat, wann die Domherrenhäuser entstanden und der dem Burgberg vorgelagerte Höhenrücken, die „Afranische Freiheit“ genannt, besiedelt wurde. Im mittelalterlichen Meißen lebten – im Gegensatz zu anderen markmeißnischen Städten – sehr viele Kleriker, die am Dom, in der Bistums- und Hochstiftsverwaltung tätig waren und auch innerhalb der Stadtmauern wohnen mussten. Die betreffenden Wohngebäude waren – man lese und staune – abgabenfrei.

Dom zu Meißen, Stahlstich von Hans Fincke nach einer Vorlage Johann Wilhelm Schirmers, um 1830. Quelle: Repro

In einem anderen Aufsatz kommen die „Afranischen Dörfer“ zur Sprache, also jene Dörfer, die zum Sprengel der Pfarrei St. Afra gehörten – und damit nicht jene, die sich in Besitz des 1539 aufgelösten Augustiner-Chorherrenstifts St. Afra befanden. Eingegangen wird auch auf zwei Aktenstücke, die dazu beitragen, die Geschichte der Ottilienkapelle bei Meißen zu bestätigen.

Heilig Kreuz sollte eine große Kirche werden

Angestellt werden zudem Überlegungen zur Gründung des Klosters Heilig Kreuz bei Meißen sowie „zum Inkorporationsprozess in den Zisterzienserorden unter besonderer Berücksichtigung einer Urkunde Bischof Brunos II. von Meißen“. Wie man erfährt, war die Klosterstiftung Markgraf Dietrichs durchaus ambitioniert gewesen, auch wenn ihr keine sonderlich üppige Gründungsausstattung mitgegeben worden war. Geplant gewesen war, das ergaben die archäologischen Untersuchungen, jedenfalls ein mächtiger Kirchenbau. Aber die Entwicklung brach Mitte des 13. Jahrhunderts ab, ging zumindest merklich zurück, was damit zu tun haben könnte, dass sich Heinrich der Erlauchte mehr und mehr aus Meißen zurückzog und sich lieber in Dresden aufhielt. Der gewaltige Kirchenbau blieb unvollendet, letztlich wurde nur ein Seitenschiff errichtet, das zum Kirchenraum wurde.

Breiten Raum nimmt in der Publikation desweiteren ein Streit um Johann Friedrich Schlegel ein, der schließlich in der Entlassung des Großvaters der heute so berühmten Schriftsteller-Brüder Friedrich (1772-1828) und August Wilhelm Schlegel (1767-1845) als Syndikus des Hochstifts Meißen gipfelte. Es war der Syndikus Schlegel gewesen, der von 1726 bis 1728 das noch vorhandene Gebäude Domplatz 6 errichten hatte lassen – im Obergeschoss des sogenannten Stiftshauses hatte er lange seine Wohnung. Im Meißner Stadtmuseum findet sich noch heute das Epitaph für Johann Friedrich Schlegel. Die Bildhauerarbeit stammt von Johann Joachim Kändler, die Gedenkinschrift wurde allerdings im 19. Jahrhundert zugunsten späterer Verstorbener verändert.

Im Übrigen stellt Günter Donath, der 23 Jahre lang bis Januar 2016 Meißner Dombaumeister war, Überlegungen zum Brand von Notre Dame in Paris an – und kommt dabei auch auf Querverbindungen zum Brand des Meißner Domes im Zuge eines Blitzeinschlags im Jahr 1547 zu sprechen. Wie Donath festhält, erfolgte die Wiedereinwölbung der damals eingestürzten Gewölbejoche erst nach 1595, lange nach der Resignation des letzten Meißner Bischofs. Vermutlich war es Kurfürst Christian I. von Sachsen, der die Baumaßnahmen veranlasste, aber es war Kuradministrator Wilhelm von Sachsen-Weimar, der den am Dresdner Schlossbau beschäftigten Baumeister Melchior Brunner beauftragte, die zwei Joche wieder einzuwölben.

Spuren „ Meißens “ im Deutschordensland Preußen

Donath ist es auch, der nach Spuren Meißens im ehemaligen Deutschordensland Preußen sucht und fündig wird. Markgraf Heinrich III. nahm anno 1237 mit gut 500 Vasallen am Kreuzzug gegen die heidnischen Prußen beziehungsweise Pruzzen teil und es war Bischof Anselm von Meißen, der 1250 in Braunsberg das ermländische Domkapitel einrichtete und dem wichtigen Ort 1254 Stadtrecht nach Lübischem Recht verlieh.

1498, nach der Wahl Friedrichs von Sachsen zum Hochmeister des Deutschen Ordens, wurden die Beziehungen zwischen Meißen und dem Orden sogar besonders eng. Donath bescheinigt Friedrich, ein „moderner, weltlicher Fürst“ gewesen zu sein. Friedrich strebte eine Ordensreform an, Ziel war nicht zuletzt die Vereinigung der Ämter des Hoch- und des Deutschmeisters. Letztlich stand die Herrschaft Friedrichs im Zeichen der Dauerkrise zwischen dem Orden und Polen. Aus Sicherheitsgründen verlegte der Hochmeister 1507 seine Residenz von Königsberg nach Rochlitz, was laut Donath aber weder Flucht noch Abdankung bedeutet habe.

Grabplatte Friedrichs von Sachsen in der Fürstenkapelle des Meißner Doms, nach 1510. Quelle: Repro

Im letzten Viertel des Jahres 1510 erkrankte Friedrich und verstarb alsbald im Rochlitzer Schloss. Beigesetzt wurde er in der Fürstenkapelle des Meißner Doms. Erhalten hat sich die bronzene Grabplatte. Sie trägt ein Bildnis des Hochmeisters in Ritterrüstung mit Schwert und Rosenkranz sowie dem Hochmeisterwappen. Die Umschrift in gotischen Minuskeln benennt den verstorbenen Fürsten mit allen seinen Titeln.

Von Christian Ruf