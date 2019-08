Am 1. September 2019 wählt Sachsen einen neuen Landtag. 16 Wahlkreise liegen in Dresden oder grenzen direkt an die Stadt an. Die DNN stellen sie in einer Serie vor. Heute: Der Wahlkreis 50 – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge 3, der sich von der südöstlichen Stadtgrenze Dresdens bis nach Bad Gottleuba-Berggießhübel erstreckt.