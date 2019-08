Oberlichtenau

Wer dazu körperlich in der Lage ist, erklimmt den „Berg der Heimat“ natürlich am liebsten zu Fuß. Doch gibt es in Oberlichtenau und Umgebung auch Viele, deren eingeschränkte Mobilität eine solche Wandertour nicht mehr zulässt. „Um es auch diesen Menschen zu ermöglichen, den Keulenberg zu besuchen, wollen wir e...