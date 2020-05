Radebeul

Mindestens zweimal im Jahr surrt eine Drohne über die Weinberge von Schloss Wackerbarth rund um Radebeul: Im Frühjahr zur Analyse der Reben, im Sommer zur Wärmemessung oder im Winter zur Inventur der Rebstöcke. „Wir sammeln Daten für uns und die künftigen Winzer-Generationen“, sagt Weinbauleiter Till Neumeister. Seit gut fünf Jahren setzt das Weingut auf Drohnen, um sich auch von oben einen Überblick über den Zustand der Reben zu verschaffen.

Punktgenaue Bewirtschaftung

Zusammen mit der Firma Vine-Xpert – einer Ausgründung von ehemaligen Studenten der TU Dresden – werden jede Menge Daten gesammelt und ausgewertet. „Die Drohne, die wir im Einsatz haben, ist ausgestattet mit spezieller Technik“, erklärt Neumeister. Diese könnten den Stickstoffgehalt im Blatt messen, die Temperatur im Weinberg sowie die Photosynthese-Leistung der Reben.

Anzeige

Das Ganze funktioniert über Sensoren und Kameras. Zusammen mit Bodenanalysen und optischen Eindrücken können die Winzer sehen, wo die Weinreben unterstützt werden müssen – etwa durch Düngung. „So können wir punktgenau bewirtschaften“, so Neumeister. Mit dem Tablet lassen sich die Daten jederzeit mobil abrufen.

Weitere DNN+ Artikel

Auch die Möglichkeit, die Reben aus der Luft mit Hilfe der Drohnen zu zählen, hat Wackerbarth schon getestet. Dafür müssen normalerweise die Mitarbeiter Zeile für Zeile ablaufen – vor allem in den Steillagen keine leichte Aufgabe. Im vergangenen Jahr nahm das Weingut zum ersten mal Thermalmessungen per Drohne vor – also bestimmten die Temperatur im Weinberg digital. Würde man das ohne Drohnen machen, müsste man hunderte Thermometer im Weinberg aufhängen, so Neumeister.

Das Ergebnis der Thermalmessungen ergab, dass die Temperaturunterschiede – besonders in den Steillagen – enorm sind und sich auf bis zu zehn Grad innerhalb einer Terrasse belaufen. „Die Messungen helfen uns bei der Entscheidung, was das Richtige für die einzelnen Reben ist.“

„Viele haben großes Interesse“

Das spielt vor allem angesichts immer größerer Wetterextreme wie Hagel, Starkniederschläge und Trockenheit eine Rolle. „Darauf müssen wir reagieren“, so Neumeister. Digitaler Weinbau liefert wichtige Daten, anhand deren die Winzer etwa entscheiden können: Welche Rebsorten eignen sich für welche Lagen? Wo sollte man Blätter stehen lassen, damit die empfindlichen Trauben keinen Sonnenbrand bekommen, wo muss gedüngt oder gespritzt werden? Es gehe um nachhaltigen und ressourcenschonenden Weinbau, betont Neumeister. „Es hilft der Rebe nicht, wenn man zu viel oder zu wenig macht, es muss ein gutes Gleichgewicht sein.“

Sachsens Winzer nutzen zunehmend digitale Technik, um ihre Weinberge zu bewirtschaften. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von der Arbeit im Weinberg über den Keller bis hin zur Vermarktung, sagt der Vorsitzende des Sächsischen Weinbauverbandes, Michael Thomas. ‎„Da gibt es viele spannende Ansätze.“ Von der digitalen Analyse der Nährstoff- und Bodenversorgung, dem Monitoring von klimatischen ‎Verhältnissen mit Möglichkeiten zu einer computergestützten Bewirtschaftung bis hin zu neuen Wegen ‎in Kommunikation und Verkauf.

„Die meisten Winzer stehen der Digitalisierung offen gegenüber, viele haben großes Interesse“, so ‎Ingolf Römer von der Universität Leipzig, der unter anderem zu Anwendungen von Künstlicher Intelligenz (KI) in der ‎Landwirtschaft forscht. So können zum Beispiel im Rahmen des Experimentierfeldes „Express“ sächsische Winzer und Weinbauern digitale Anwendungen ausprobieren, und bei ‎offenen Infoveranstaltungen und Werkstätten Erfahrungen austauschen.

Es geht nicht darum, Menschen durch Maschinen zu ersetzen

Los geht es bei Sensorik, ‎über Drohnen und Einbindung von Feldrobotern bis hin zur virtueller Realität, erklärte Römer. „Das ‎kann ein virtueller Gang durch die Weinberge sein, um etwa Arbeitsschritte zu planen. Auch die ‎Vernetzung von Daten oder die Einbindung von 5G spielten eine Rolle“. Meist seien größere Betriebe ‎schon ein Stück weiter, so Römer, weil es für sie leichter umzusetzen sei.‎

So beschäftigt sich im Weingut Schloss Proschwitz Georg Prinz zur Lippe schon länger mit Künstlicher Intelligenz im Weinbau – unter anderem beim Thema Düngen und Pflanzenschutz. Derzeit testet das Weingut eine neue Maschine, die all das wieder einsammelt, was beim Spritzen nicht am Blatt hängen bleibt. Damit könne der Einsatz von Pflanzenschutz punktgenau gesteuert und die Umwelt langfristig geschont werden, so Prinz zur Lippe. Etwa 40 Prozent der Pflanzenschutzmittel könnten somit eingespart werden.

Der Chef des Proschwitzer Weingutes beschäftigt auch einen Informatiker, der den digitalen Weinbau im Haus voranbringen soll. Es gehe nicht darum, Menschen durch Maschinen zu ersetzen, betonte der Weinbauer. Vielmehr soll die Technik dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Denkbar ist der Einsatz von schnellem Internet (5G), um auch im Weinbau Daten besser miteinander zu vernetzen: zu aktuellem Wetter, Bodenfeuchtigkeit und Nährstoffbedarf. Auch Drohnentechnik ist im Gespräch, zudem kooperiert das Weingut mit den Universitäten in Dresden und Leipzig für Forschungsprojekte im Weinbau. „Man sollte alle neuen Technologien nutzen, um die Weinberge besser zu bewirtschaften“, so Prinz zur Lippe.

Lesen Sie auch:

Von Christiane Raatz/dpa