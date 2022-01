Kostenlos bis 11:15 Uhr Missbrauchsskandal in Heidenau: So geht es in der Causa Herbert Jungnitsch weiter

Herbert Jugnitsch soll in den Sechziger Jahren mehrere Kinder in der katholischen St.-Georgs-Gemeinde Heidenau sexuell missbraucht haben. Bereits 2019 hatte der Seelsorgerat deshalb die Einebnung des Pfarrergrabs beschlossen. Bis heute ist nichts passiert.