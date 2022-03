Miniaturpark "Kleine Sächsische Schweiz" verlegt Saisonstart nach vorn

Wehlen

Das Wochenende 12./13. März 2022 soll zwar etwas windig werden, die Meteorologen prognostizieren jedoch Sonne. Deshalb verlegt der Miniaturpark „Die kleine Sächsische Schweiz“ an der Schustergasse 8 in Dorf Wehlen seinen Saisonstart nach vorn.

Zunächst ist nur an den Wochenenden geöffnet

Anstatt Anfang April öffnet die 8000 Quadratmeter große Anlage bereits an diesem Wochenende. „Beständiger, strahlender Sonnenschein und unzählige Nachfragen haben uns im Team dazu bewogen, in diesem Jahr vorzeitig aufzumachen“, so Miniaturpark-Chef Jan Lorenz. Das aber zunächst nur an den Sonnabenden und Sonntagen. Jeweils von 10 bis 17 Uhr erwartet das Miniaturparkteam Besucher.

Zum ersten Mal sind Jahreskarten im Angebot

Nach einer „coronabedingten langen Durststrecke“ komme die Abwechslung den Besuchern und Mitarbeitern sehr gelegen. Als kleinen Frühjahrs-Bonus für alle, die in diesem Jahr öfter die Anlage besuchen wollen, sind zum ersten Mal Jahreskarten im Angebot, sagt Jan Lorenz. „Die gibt es zunächst im Sonderangebot.“

Sämtliche Attraktionen des Freilichtmuseums hätten die Winterpause gut überstanden. In den vergangenen Tagen waren die Angestellten damit beschäftigt, die schützenden Folien von den aus heimischem Sandstein naturgetreu nachempfundenen Miniatur-Felsformationen zu entfernen.

Alles ist wieder an Ort und Stelle

Die Modelle der Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele sowie markanten Gebäude des sächsischen und böhmischen Elbsandsteingebirges mussten außerdem wieder an Ort und Stelle gebracht werden. Die Modellfahrzeuge und -bauten wie Eisenbahnen, Schiffe, Flugzeuge und Zeppelin sowie nicht zuletzt das Miniatur-Richard-Wagner-Denkmal mit Musik in Sandsteinkulisse bewegen sich wieder.

Eintrittspreise gestiegen

„Auch die Parkeisenbahn hat ihre Probefahrt zum Saisonstart bestanden“, so Jan Lorenz. Der Zug rollt wie üblich von Goßdorf-Kohlmühle nach Lohsdorf vom Eingang zum höchsten Punkt der Anlage, und zurück. Also getreu dem Vorbild der historischen und einzigen Schmalspurbahn in der Sächsischen Schweiz, der Schwarzbachbahn.

Aus wirtschaftlichen Gründen kam der Park-Chef allerdings nicht umhin, die Eintrittspreise anzupassen. Erwachsene zahlen ab sofort 12 Euro. Kinder, Schwerbeschädigte und deren Begleitperson 8 Euro.

Von Daniel Förster