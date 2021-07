Meißner Villa-Schwindler landet für Jahre im Knast – schon wieder

Dresden

Henryk G. lebt nach dem Motto: Mehr Schein als Sein. Wahlweise als Professor, Doktor, Geschäftsführer oder Anwalt gab er den Lebemann, für den Geld keine Rolle spielt und Luxus die gewöhnlichste Sache der Welt ist. Und doch ist er nur ein armseliger Betrüger, allerdings mit einer unglaublichen Überzeugungskraft und dem Talent, seine Opfer regelrecht „besoffen zu quatschen“.

Aber auch der cleverste Betrug fliegt irgendwann auf und so verbrachte er viel Zeit im Gefängnis. Fast vierzehn Jahre seines Lebens saß der 61-Jährige hinter Gittern. Am Donnerstag gab es vom Landgericht fünf Jahre und drei Monaten obendrauf. „Sie sind ein Gewohnheitstäter, der jeden Tag nichts anderes tut, als Leute über den Tisch zu ziehen“, sagte Richter Joachim Kubista in der Urteilsbegründung.

Zwei Jahre in Freiheit

Henryk G. brauchte nicht lange, um sich die lange Haft zu „erarbeiten“. Im April 2018 wurde er aus dem Gefängnis entlassen, im Dezember 2020 zog er wieder ein. Dazwischen lag seine vierte Heirat, die er von einer Agentur organisieren ließ, eine Luxushochzeit, die sich sonst nur Millionäre leisten können. Nur bezahlte er nicht. Er „kaufte“ eine standesgemäße Villa in Meißen für 830.000 Euro und ließ sie für 25.000 Euro aufhübschen. Weder der frühere Besitzer, der Makler, der Notar, die Handwerker und auch ein Jurist, der für ihn für eine Pauschale von 50.000 Euro die Rückabwicklung des Kaufes organisieren sollte, sahen auch nur einen Cent.

Woher auch, Henryk G. hatte keine Geld. Trotzdem bestellte er einen Mercedes für 100.000 Euro. Der Autohändler hatte Glück, kurz bevor die Nobelkarosse übergeben werden sollte, wurde der Angeklagte festgenommen.

Der 61-Jährige räumte die Vorwürfe zwar ein, gab aber anderen die Schuld und hat für seine Taten, zumindest für sich selbst, immer eine Entschuldigung. „Die Kammer hat da ein gewisses Unbehagen. Sie sitzen das jetzt ab und wir wissen nicht, was sie tun, wenn sie wieder rauskommen“, so der Vorsitzende.

