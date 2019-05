Radebeul/Coswig

In der kommenden Woche ist die Meißner Straße (S 82) an der Stadtgrenze von Radebeul und Coswig für den Verkehr komplett gesperrt. Grund sind die Bauarbeiten der Deutschen Bahn an der Eisenbahnbrücke. Die Vollsperrung beginnt am Montag, 20. Mai 2019, um 7 Uhr und endet am Sonnabend, 25. Mai 2019, um 17 Uhr. Die Umleitung erfolgt in Richtung Coswig ab der Ampelkreuzung in Höhe Obi-Baumarkt über Cossebauder Straße/S 84, weiter in Coswig über die Naundorfer Straße, weiter in Radebeul über die Friedrich-List-Straße und dann wieder über Coswiger Gebiet über die Straßen An der Walze/Grenzstraße/Kötitzer Straße/Am Güterbahnhof hin zur S 82, nach Radebeul in der entgegengesetzten Richtung. Die Busse des Schienenersatzverkehrs fahren in dieser Zeit über die Gerhart-Hauptstraße/Mittlere Bergstraße in beiden Richtungen von und nach Coswig.

Von S.K.