Meißner Stadtarchiv bekam rund 100 Jahre alte Postkartenmotive geschenkt

Meißen

Zeugnisse der Meißner Verlagsgeschichte sind seit Freitag im Besitz des Meißner Stadtarchivs. Der Kulturverein übergab an Stadtarchivar Tom Lauerwald eine Auswahl von Postkartenmusterbüchern des Verlages Brück & Sohn. „Diese 30 Fotoalben enthalten verlagseigene Motive, mit denen die Vertreter des Verlages sämtliche Postkartenläden und Papiergeschäfte in der näheren Umgebung, aber auch in ganz Deutschland anfuhren“, teilte die Stadtverwaltung mit.

Die Alben mit Postkartenmotiven der Stadt sowie des Landkreises Meißen von Anfang des 20. Jahrhunderts sind noch in einem recht guten Zustand. Konservatorische Maßnahmen seien vorerst nicht erforderlich, informierte die Stadt. Durch die Schenkung gelangt ein weiteres wichtiges Dokument der über 200-jährigen Verlagsgeschichte von Brück & Sohn in eine öffentliche Sammlung. 1793 wurde der Kunstverlag in der Domstadt gegründet. Nach sieben Generationen stellte das Familienunternehmen Anfang 2019 die Tätigkeit ein, weil sich kein Nachfolger fand. 33 729 Postkartenbilder und -motive hatte der Verlag herausgebracht.

Von S.K.