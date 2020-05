Meißen

Papier ist das Metier von Grit Yildiz. Die Meißnerin schöpft es selbst, macht alles rund um Papeterie wie Postkarten und Glückwunschkarten daraus oder bindet es zu individuell gestalteten Büchern. Mit den Produkten und Erzeugnissen aus ihrer Kreativwerkstatt Papier wäre die Kunsthandwerkerin derzeit an den Wochenenden auf Messen und Märkten in der Region anzutreffen. „Bis zu viermal in den Sommermonaten“, sagt die 47-Jährige. Doch wegen der Corona-Pandemie sind Kunsthandwerks- und Mittelaltermärkte abgesagt. Dadurch fehlen ihr die Einnahmen, und zwar seit März.

Wie Yildiz geht es vielen Kunsthandwerkern und Manufakturisten, die vor allem über Märkte ihre Erzeugnisse an die Frau oder den Mann bringen. Und weil sie dort nun keine Präsenz zeigen können, hat Yildiz die Idee zu einem gemeinsamen Laden entwickelt. Einer allein kann sich laut Yildiz auf Dauer kein eigenes Geschäft leisten. Dazu sind die Einnahmen zu gering. „Oder wir müssten die Preise für unsere Produkte anheben, um Miete, Strom und Versicherungen bezahlen zu können. Dann wären unsere Waren aber nicht mehr für jeden erschwinglich“, so Yildiz. Und wenn sie den ganzen Tag im Geschäft stehen würde, bliebe für die Papier-Künstlerin keine Zeit mehr für die Arbeit in der Werkstatt, um neue Artikel zu schaffen.

Anzeige

Kunsthandwerk und eine Genussgalerie

Weitere DNN+ Artikel

Als Lösung für diese Probleme möchte Yildiz eine Laden-WG mit anderen Kunsthandwerkern in Meißen gründen. Vier weitere Mitstreiter sind bereits im Boot – eine Patchworkerin, eine Stricker- und Näherin, eine Heil- und eine Porträtzeichnerin. „Zwei Schmuckbauer haben sich angemeldet“, berichtet Yildiz, die noch weitere Partner sucht.

Derzeit stehen zwei Geschäfte an der Fleischergasse in Meißen zur Auswahl: Ein kleines, wo bis zu acht Leute ihr Kunsthandwerk präsentieren können, oder ein großes, das bis zu 15 Teilhabern Platz bietet. Das Konzept für das „Ideenreich“, wie Yildiz die Laden-WG nennt, sieht neben der Präsentation von Kunsthandwerk auch eine Genussgalerie vor. So sollen Selbstgemachtes, wie Brot, Kuchen, veganer Brotaufstrich, Senf, Likör, Marmelade, Sirup und weitere Leckereien, zukünftig vor Ort zu verkosten und zu erwerben geben.

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

Yildiz legt dabei Wert auf die Verarbeitung regionaler Produkte. „Wir suchen jemanden, der eine Unverpackt-Ecke betreibt“, sagt Yildiz. Das heißt, Lebensmittel oder andere Waren werden lose und somit frei von Verpackungen verkauft. Die Kunden bringen selber Dosen zum Befüllen mit.

„Wir teilen uns die Ladendienste in der Woche untereinander auf, dadurch haben wir alle noch genügend Zeit, im eigenen Reich Produkte zu schaffen oder soweit vorzubereiten, um sie im Laden fertig zu stellen“, fasst Yildiz die Idee zu einem Kunsthandwerkermarkt in einem Laden zusammen.

Mehr Infos für Mitstreiter per E-Mail an info@grit-yildiz.de.

Von Silvio Kuhnert