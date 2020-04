Meißner Franziskaneum bekommt zwei Anbauten

Meißen

Für die Erweiterung des Gymnasiums Franziskaneum von vier auf sechs Klassen pro Jahrgang hat der Meißner Stadtrat eine weitere wichtige Weiche gestellt. Statt einen großen Anbau soll es zwei kleinere geben, und zwar einen an die Weinbergschule sowie einen weiteren an den vorhandenen Verbinderbau (Haus C).

Die Aufteilung in zwei Teilprojekte biete die Möglichkeit, für zusätzlichen Raumbedarf wirtschaftlich und zügig Baurecht zu schaffen, informierte die Verwaltung. Durch die Verbreiterung des Verbinderbaus auf ganzer Länge und Höhe könne zudem der Eingriff in die Flächen des Schulhofes geringer gehalten werden, als wenn ein großer Erweiterungsbau an der Weinbergschule errichtet wird, wie es noch vor rund einem Jahr angedacht war.

Speisesaal und Fachkabinette

Durch die Verbreiterung des Verbinderbaus entsteht im Erdgeschoss ein großer Speisesaal. In den beiden Stockwerken darüber werden die naturwissenschaftlichen Fachkabinette für Physik und Biologie untergebracht. Durch den Anbau an die Weinbergschule entstehen neben einem weiteren Treppenhaus ein Mehrzweckraum sowie acht Klassenzimmer auf drei Etagen verteilt.

Am städtischen Gymnasium wird es eng. Der Schulkomplex am Ratsweinberg ist auf vier Züge ausgelegt. Seine Kapazität reicht zwar aus, um aller zwei Jahre eine zusätzliche fünfte Klasse aufzunehmen. Doch der Bedarf ist größer, weil die Zahl der Abiturienten wächst. In den Schuljahren 2018/2019 und 2019/2020 gab es jeweils sechs fünfte Klassen. Und die aktuellen Prognosen sagen auch für die kommenden Jahre sechs Züge voraus.

Neubau einer Sporthalle

Die Domstadt muss also die Kapazitäten im gymnasialen Bereich erweitern. Durch den Bau einer neuen Sporthalle möchte die Stadt zudem gleichzeitig auch das Kapazitätsproblem im Sportbereich lösen. Derzeit müssen die Gymnasiasten zu Turnhallen im Stadtgebiet wie beispielsweise zur Halle „Heiliger Grund“ pilgern.

Im Juni vorigen Jahres entschied der Stadtrat, dass die Sporthalle auf einer Gewerbefläche an der Ludwig-Richter-Straße in der Nähe des Gymnasiums entstehen soll. Die neue Dreifeldturnhalle soll nicht nur allein dem Schulsport, sondern auch Vereinen und größeren Veranstaltungen dienen. Die Variante dort auch einen Schulbau als Außenstelle zu errichten, lehnte die Schulkonferenz ab. Sie möchte nicht, dass Schüler und Lehrer ständig zwischen zwei Standorten hin- und herwandern müssen, auch wenn diese nur wenige Gehminuten voneinander entfernt liegen.

