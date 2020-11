Meißens neuer Landrat Ralf Hänsel im Interview

Meißen

Der parteilose Ralf Hänsel ging bei der Landratswahl für die CDU ins Rennen. Im ersten Wahlgang am 11. Oktober setzte er sich mit rund 51 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen seine beiden Konkurrenten durch. Ralf Hänsel ist Vater von vier Kindern und lebt in Niederau.

Nach einem abgebrochenen Medizinstudium studierte er in Meißen Verwaltung. Er war u.a. in der Immissions- und Naturschutzbehörde des Landratsamtes tätig, bevor er zum Jugend- und Sozialamtsleiter des Landkreises Meißen ernannt wurde. Nach der Kreisgebietsreform 2008 übernahm er die Leitung des Kreisentwicklungsamtes und war seit 2012 hauptamtlicher Bürgermeister von Zeithain.

Herr Hänsel, was ist Ihnen am Wahlabend bei der Ergebnisverkündung durch den Kopf gegangen?

Wahlkampf heißt nicht umsonst Wahlkampf. Es ist eine sehr anstrengende und intensive Zeit gewesen. Ich habe das ja auch nebenberuflich gemacht. Es ist schlicht und ergreifend eine Kraftanstrengung, diese 12- bis 14-Stunden-Tage, die ich da jeden Tag hatte. Als diese Anspannung dann auf einmal abfiel, da war ich unheimlich dankbar: Wer noch nie ein Wahlamt innehatte, kann wahrscheinlich nicht nachvollziehen, wie es ist, gewählt zu werden. Das ist kein Vorstellungsgespräch vor einer kleinen Einstellungskommission, sondern man versucht, die gesamte Wahlkreisbevölkerung von sich zu überzeugen.

Die Mehrheit am Wahlabend war für mich. Obwohl ich ja schon eine Weile in der Lokalpolitik bin, war das ein bewegender Moment. Ich bin meiner Familie dankbar, die viel zurückstehen musste – auch am Wochenende – und meinem Wahlkampfteam. Es hat mich durchgehend ehrenamtlich unterstützt. Von diesen ganzen einzelnen Komponenten war ich gerührt – ich habe mich gefreut und war dankbar.

Wann werden Sie denn das Amt antreten?

Das ist für den 30. November geplant.

Gibt es wegen der Corona-Pandemie Verzögerungen?

Nein, das hat damit gar nicht zu tun. Es sind die ganz normalen Fristen: Wahlprüfung, Veröffentlichung, Genehmigung durch die Landesdirektion und so weiter. Montag, der 30. November, ist der frühestmögliche Termin.

Sie wohnen in der Gemeinde Niederau. Wie kommen Sie denn täglich zur neuen Arbeitsstelle in Meißen?

Wahrscheinlich mit dem Auto. Das hat auch etwas mit Anschluss- und sonstigen Terminen zu tun. Mit dem Fahrrad lässt sich das leider schlechter organisieren. Vielleicht fahre ich auch manchmal mit dem Rad, aber meistens werde ich auf das Auto zurückgreifen.

Nachbesetzung in Zeithain im Mai

Was passiert mit der Bürgermeisterstelle in Zeithain?

Das ist so wie mit einer Landratsstelle, die nicht besetzt ist. Sobald ich mein Amt niederlege, hat die Gemeinde ein halbes Jahr Zeit, um eine neue Wahl durchzuführen. Das heißt, dass spätestens Ende Mai in Zeithain eine ganz normale Bürgermeisterwahl stattfindet.

Was wollen Sie zuerst als Landrat angehen?

Was ich tun wollte, geht nun nicht so wirklich: Ich wollte mich in den Dezernaten und Ämtern persönlich vorstellen, von Angesicht zu Angesicht. Doch das verbietet die Corona-Situation. Strukturell würde ich gerne eine kleine organisatorische Veränderung vornehmen. Ich möchte den gesamten Bereich elektronische Datenverarbeitung und Digitalisierung, partiell auch Datenschutz- und -sicherheit, in ein dafür zu schaffendes Amt umordnen.

Dieser Bereich ist ja noch auf verschiedene Ämter verteilt. Das neue Amt möchte ich dann direkt mir unterstellen. Nicht die Amtsleitung – da wird sich jemand anderes finden – sondern ich möchte das neue Amt direkt an mein Büro anbinden. Denn aktuell halte ich, außerhalb von Corona, die sowohl interne als auch externe Digitalisierung für das wichtigste Thema.

Kunst und Kultur regelkonform ermöglichen

Das Veranstaltungsgewerbe und Künstler sind schwer von der Coronakrise betroffen. Haben Sie eine Idee, wie denen geholfen werden kann?

Ich habe schon während der ersten Welle gesagt, wir müssen Möglichkeiten finden, Veranstaltungen coronakonform durchzuführen. Im Zweifel unter freiem Himmel. Ich hoffe, genauso wie die Betroffenen selbst, dass wir vielleicht schon ab Dezember in eine bessere Situation kommen. Das ist die einzige Idee, die ich momentan habe: zu versuchen, konform zur Coronaschutzverordnung Möglichkeiten zu finden, damit beispielsweise Künstler auftreten können.

Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Ich finde es auch für die Gesellschaft, die Bürgerinnen und Bürger, schlimm beziehungsweise nicht schön, dass man keine Kultur oder Veranstaltungen konsumieren kann. Das sind immer zwei Seiten. Dem Veranstaltungsgewerbe und den Künstlern entgehen Einnahmen. Die Künstler können nicht auftreten, das ist für sie sehr schlimm. Aber für uns als Gesellschaft – ob im Landkreis, Sachsen oder Deutschland – geht ja auch Kunst und Kultur verloren.

Deswegen müssen wir gemeinsam mit den Künstlerinnen und Künstlern Möglichkeiten ausloten, wie man unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften das Problem ein bisschen abdämpfen kann. Ich würde mich freuen, mit den Betreffenden ins Gespräch zu kommen, damit wir gemeinsam eine Lösung finden, um trotz der bestehenden Regeln noch etwas machen zu können.

„Querdenker“ gegen die Corona-Schutz-Maßnahmen – was halten Sie von den aktuellen Protesten?

Es ist mir relativ egal, unter welcher Überschrift sie laufen. Dass sich Leute Sorgen machen um die Dinge, die verordnet sind, und dass sie im Zweifel damit nicht einverstanden sind, das ist deren legitimes Recht. Ich bin dafür, dass diejenigen ihre Meinung frei äußern. Auch im Landkreis Meißen gibt es die eine oder andere Kundgebung oder Spaziergänge dieser Art, bei der sie ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen. Das sollen sie auch weiter tun können – unter Einhaltung der entsprechenden Corona-Schutz-Maßnahmen. Ich würde sie ungern als Spinner, Idioten oder Leugner abtun. Ich habe auch als Bürgermeister von Zeithain häufig Leute dagehabt, mit denen man sich dann einfach unterhalten, mit denen man reden muss über die Probleme oder Sorgen, die sie haben. Um die Ansätze zu verstehen, warum sie glauben, dass Dinge anders sind, und um gegenseitig Argumente auszutauschen. Das würde ich gerne auch als Landrat so weiterzumachen.

Seitwärtsbewegung der Coronazahlen

Sie nehmen schon jetzt als Vertreter der Städte und Gemeinden am wöchentlichen Corona-Krisenstab des Landkreises teil. Wie lautet Ihre Strategie, um die Corona-Situation im Landkreis im Griff zu behalten?

Die Strategie, die wir im Landkreis fahren, geht natürlich mit der Strategie des Freistaates einher. Auch unter der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung geht es darum, Kontakte einzudämmen und eine Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen, um die Fälle einzugrenzen. Die Kontaktnachverfolgung zu betreiben ist ein hoher personeller Aufwand. Inzwischen unterstützen auch die Bundeswehr und das Technische Hilfswerk das Kreisgesundheitsamt. Von den Landesbehörden könnten wir auch noch mehr Personal bekommen, wenn wir das wünschen. So können wir auf hohem Niveau arbeiten und das soll auch so bleiben. Nach wie vor ist das oberste Ziel die Kontaktnachverfolgung – und damit ein Bremsen des Anstiegs der Infektionszahlen. Eine Absenkung der Infektionszahlen wird eher schwerer. Deswegen wollen wir eine Seitwärtsbewegung der Zahlen erreichen. Damit ist es uns möglich, medizinisch leistungsfähig zu bleiben.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit der vorläufigen Landrätin Janet Putz?

Ich kenne Frau Putz schon sehr viele Jahre. Wir haben früher im Landratsamt als Kollegen gearbeitet. Sie war damals Kämmerin und ich habe das Kreisjugend- und -sozialamt, später das Kreisentwicklungsamt geleitet. Wir kennen uns seit der Kreisgebietsreform 2008 sehr gut. Jetzt telefonieren wir nahezu täglich. Rein formal habe ich auf noch auf gar nichts Einfluss, aber ich werde über Dinge informiert, die ab dem 30. November relevant sein könnten. Die Zusammenarbeit läuft sehr gut. Ich bin sehr froh, dass wir sie haben, dass sie momentan die Stellvertreterin ist und dass sie dann auch nach meinem Amtsantritt stellvertretende Landrätin bleibt. Weil ich weiß, dass ich mich auf sie verlassen kann.

Von Sören Hinze