Meißen zieht Bilanz zu 30 Jahren Altstadtsanierung

Meißen

Rund 73 Millionen Euro sind seit 1990 in die Sanierung der Meißner Altstadt geflossen. Dabei handelt es sich um Städtebaufördermittel von Bund, Land, EU sowie Kommune. „Wenn wir heute auf 30 Jahre Stadtsanierung zurückschauen, blicken wir auf eine seit drei Jahrzehnten andauernde Erfolgsgeschichte zurück“, so Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos). Mit einer Summe von mehreren Millionen DDR-Mark ging es damals los.

Erhältlich nur im Bauverwaltungsamt

Anlässlich des Jubiläums hat die Stadt die Broschüre „30 Jahre Sanierung der historischen Altstadt – eine Bilanz“ herausgebracht. Es handelt sich um Heft 8 der Reihe „ Meißen plant und baut“. „Mit der vorliegenden Publikation laden wir die interessierte Öffentlichkeit zu ei­nem Spaziergang durch die Altstadt ein, dessen einzelne Stationen die Bauwerke sind, an denen sich am deutlichsten die Anstrengungen zum Erhalt der historischen Bausubstanz ablesen lassen“, berichtet das Stadtoberhaupt. Verbunden mit diesem ‚Spaziergang in Papierform‘ gehen Worte des Dankes an all jene Planer, Bauleute, Gestalter, Bauherren und Bürger, die zu dem Generationenprojekt Altstadtsanierung bei­trugen.

Anzeige

An der inhaltlichen Ausgestaltung des Heftes hat Dr.-Ing. Claus-Dirk Langer mitgewirkt. Für ihn war dies eine Herzensangelegenheit, da die letzte Bilanz bereits zwei Jahrzehnte zurückliegt. Seitdem hat die Stadtsanierung enorme Fortschritte gemacht. Er zollte den vielen privaten Bauherren große Anerkennung, die den Mut gefunden haben, sich der teils ruinösen Gebäude anzunehmen.

Weitere DNN+ Artikel

Das 142 Seiten starke Heft ist in einer Auflage von 750 Stück erschienen und derzeit nicht im Handel erhältlich. Interessierte können sich für ein Exemplar im Bauverwaltungsamt melden.

Von S.K.