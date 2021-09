Meißen

Ein Spielplatz für alle Generationen: Diese Vision verfolgt die Stadtverwaltung Meißen. Sie will bis zum Jahresende über 40 Spielplätze in der Stadt unter die Lupe nehmen und dort reparieren, ergänzen oder bauen, wo es nötig ist. Dazu ist auch die Meinung der Bürger gefragt.

Konzept für über 40 Standorte in Meißen

Die Idee der Stadtverwaltung ist es, ein Spielplatzkonzept für Meißen zu entwickeln, das über 40 Standorte in der Stadt einbezieht. „Dieses Konzept wollen wir gemeinsam mit den Nutzern erarbeiten“, sagt die Leiterin des städtischen Bauverwaltungsamtes Inga Skambraks. Gemeinsam mit Familienamtsleiterin Katrin Nestler hat sie einen Runden Tisch ins Leben gerufen. Dort vertreten sind alle Stadtratsfraktionen, der Jugendstadtrat, die Seniorenvertretung, der Stadtelternrat sowie Meißens Streetworker Sebastian Schmidt.

Warum so ein Spielplatzkonzept wichtig ist? „Spielen ist lernen – und das für jeden, ein Leben lang“, sagt Katrin Nestler. „Spielplätze bieten hierfür wichtige Entfaltungsräume, sie schulen Beweglichkeit und Motorik und sind Ankerpunkte im Alltag.“

Zunächst gehe es darum, sämtliche Spiel- und Bewegungsplätze in der Stadt Meißen vollständig zu erfassen, lässt Inga Skambraks wissen. Laut Stadt sind 18 Flächen öffentlich zugänglich. In Zukunft könnte es da noch Zuwachs geben – das hängt aber vom Bedarf ab. Der muss erst einmal ermittelt werden. Ausstattung und Bestand sollen nämlich an die tatsächliche Nutzung angepasst werden.

Ergebnisse der Umfrage bildet Grundlage für Konzept

Um all diese Informationen ausfindig zu machen, hat der Runde Tisch eine Bürgerbeteiligung initiiert. Die Antworten der Meißner sollen helfen, hierbei Licht ins Dunkel zu bringen. Die Umfrage im Beteiligungsportal Sachsen beginnt am Montag und läuft bis zum 20. Dezember. Parallel dazu finden auch Umfragen in Meißen statt. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für jegliches weitere Vorgehen beim Runden Tisch.

Am Spielplatzkonzept sowie der Kinderumfrage wirkt auch das Büro „Plantura – Planwerkstatt für Freiraum und Natur“ aus dem Käbschütztal mit. An fünf Tagen im September stellt das Büro Pläne als auch die Umfrage auf fünf ausgewählten Plätzen in Meißen vor.

Ein wichtiger Punkt in der Planung sei es, das Konzept generationsübergreifend zu gestalten. „Wir denken vielmehr in Richtung Bewegungs- und Begegnungsstätten“, sagt Katrin Nestler. Darum sei eine Umfragebeteiligung von Menschen jeglicher Altersgruppen wünschenswert. „Wir glauben an die größte Meißner Beteiligung, die es jemals gab“, sagt Inga Skambraks, „denn spielen und der öffentliche Raum gehen doch alle etwas an.“

Termine für die Umfragen, jeweils 9 bis 17 Uhr: 20. September, Käthe-Kollwitz-Park; 21. September, Walkoff-Platz; 22. September, Beyerleinplatz; 23. September, Bewegungsgarten; 24. September, Lutherplatz.

Von Sabrina Lösch