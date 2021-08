Meißen

Als Geschenk zur Hochzeit oder zum Geburtstag, oder, um die Begrünung in Meißen zu fördern: Die Stadt ist auf der Suche nach Baumpaten. Mit 250 Euro Spende helfen die Bewohner dabei, die Porzellanstadt grüner zu machen.

Baum als „Symbol des Lebens“

„Bäume sind ein wachsendes, weit in die Zukunft reichendes Symbol des Lebens“, sagt Inga Skambraks, Leiterin des Bauverwaltungsamtes. Mit ihrem Team hat sie das Konzept der Baumpatenschaften in Meißen erarbeitet. Das Ziel: an möglichst vielen Orten im Stadtgebiet Bäume pflanzen. „Sie sind Lebensraum für Tiere und Pflanzen, erhöhen die Artenvielfalt und sind wichtige Wasserspeicher und Schattenspender.“

Mögliche Neupflanzungen seien etwa auf Lücken in Straßenzügen oder in neuen Wohngebieten und Spielplätzen denkbar. Auf dem Konzept solcher Patenschaften basiert auch der Bürgergarten, der auf dem ehemaligen Kohlelagerplatz im Triebischtal entstehen soll.

Pro Baum zahle die Stadt Meißen etwa 9,50 Euro über drei Jahre hinweg. „Die 250 Euro für einen bereits gepflanzten Baum sind damit ebenfalls ein Beitrag, der nicht nur symbolhaft ist, sondern faktisch die Verfügbarkeit von Grünpflege-Geldern und damit das Meißner Stadtgrün unterstützt“, sagt die Bauverwaltungsamtsleiterin. Sogenannte Premium-Unterstützer können 600 Euro für eine Neupflanzung spenden.

Zusätzliche 1,6 Hektar Grünfläche bis 2024

Bis 2024 will die Stadt mindestens 1,6 Hektar Grünfläche schaffen. Die muss auch gepflegt und unterhalten werden. Aus diesem Grund habe man das Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe gewählt und das Konzept der Baumpatenschaften erarbeitet. Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) habe bereits grünes Licht gegeben, weshalb sofort losgelegt werden kann.

Das Ganze funktioniert so: Ein Patenbaum bekommt ein Schild mit Bezeichnung und individueller Widmung. Jeder Pate erhält eine Urkunde mit Standort und Namen des Baumes. Eine anschließende Verpflichtung gebe es nicht, Pflanzung und Pflege obliegen der Stadt.

Stadt nimmt keine gespendeten Bäume an

Die Stadt verweist darauf, dass nur ausgewählte Bäume aus Baumschulen gepflanzt werden. Private Bäume können Bürger nicht spenden. Sollte ein Baum sterben, ersetzt ihn die Stadt durch einen neuen. Gepflanzt wird, je nach Witterung, zwischen Oktober und März.

Mit dem Projekt wolle man einen Teil zum Klimaschutz beitragen, so Inga Skambraks. Bäume gelten nämlich als CO2-Speicher: Sie nehmen Kohlenstoffdioxid aus der Luft auf und spalten ihn in Sauer- und Kohlenstoff. Den Sauerstoff geben sie dann an die Umwelt ab, während sie den Kohlenstoff speichern. Laut Stadt erzeugt ein gesunder Baum im Schnitt pro Tag ausreichend Sauerstoff für zehn Menschen. Ein Laubbaum bindet durchschnittlich zehn bis zwölf Kilogramm CO2 pro Jahr.

