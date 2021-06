Meißen warnt vor Waldbränden

Meißen

Am Wochenende wird im Landkreis Meißen die höchste Waldbrandwarnstufe 5 erwartet. Diese Prognose haben der Deutsche Wetterdienst (DWD) und Sachsenforst am Freitag auf ihrer interaktiven Karte angezeigt. Schon jetzt herrscht in Dresden und allen umliegenden Landkreisen die Waldbrandgefahrenstufe 4 (hohe Gefahr).

Sowohl das Rauchen im Wald als auch das Befahren von Waldwegen mit motorisierten Fahrzeugen ist ganzjährig untersagt. Außerdem gelten bei den Waldbrandgerfahrenstufen 4 und 5 besondere Verhaltensregeln: Zur eigenen Sicherheit sollten gefährdete Wälder nicht betreten werden. Bei Wanderungen, die durch den Wald führen, sollten die Hauptwege nicht verlassen werden. Ein generelles Betretungsverbot gibt es nicht.

Was tun, wenn es brennt?

Wird ein Brandfall entdeckt, muss umgehend die Feuerwehr unter dem Notruf 112 informiert werden. Die wichtigsten Informationen für die Rettungskräfte sind: Wo brennt es? Was brennt und wie brennt es? Sind Menschen oder Sachwerte in Gefahr? Von welchem Ort wird der Brand gemeldet? Zudem benötigen die Mitarbeiter persönliche Angaben für mögliche Rückfragen.

Damit die Einsatzkräfte zügig anrücken können, sollte die Angaben zum Brandort möglichst genau durchgegeben werden. Unter der Voraussetzung sich selbst nicht in Gefahr zu begeben, kann die nächste befahrbare Straße aufgesucht werden. Von dort kann man der Feuerwehr den Weg weisen. Die eigene Sicherheit hat dabei immer oberste Priorität, betonen die Experten. Sie empfehlen bei Gefahr für Leib und Leben, gegen den Wind zu flüchten.

Von Sören Hinze