Meißen veranstaltet eine virtuelle Fachkräftemesse

Meißen

Zum ersten Mal veranstaltet der Landkreis Meißen eine Fachkräftemesse. Die findet ab dem 27. Dezember unter dem Motto „Kommen & Bleiben – Meine Region“ statt. Der Präsenztermin fällt coronabedingt allerdings aus, das teilte eine Sprecherin vom Landratsamt Meißen mit. Stattdessen findet die Messe vier Wochen lang virtuell statt.

„Neben den Arbeitgebern wird sich der Landkreis Meißen als attraktiver Ort zum Wohnen und Leben mit guten Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten vorstellen“, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes Meißen. Besucher können bis zum 31. Januar jederzeit bei den rund 50 Ausstellern vorbeischauen. Das Angebot teilnehmender Unternehmen richtet sich vor allem an interessierte Rückkehrer, Pendler, Absolventen, Neueinsteiger und Berufsanfänger.

38 Prozent der Einwohner arbeiten außerhalb des Landkreises Meißen

Dem Landratsamt Meißen zufolge arbeiten rund 38 Prozent der Bewohner im Kreisgebiet in anderen Landkreisen oder Bundesländern. Sie wüssten mitunter kaum von den mittlerweile geänderten und verbesserten Rahmenbedingungen zum Leben und Arbeiten in Meißen. Dabei sei die Nachfrage nach Fachkräften in den Unternehmen im Landkreis sehr hoch. „Viele Unternehmen berichten von Schwierigkeiten, qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder Auszubildende zu finden“, heißt es weiter. Beide Seiten will man mit der Fachkräftemesse über den Jahreswechsel zusammenbringen.

Mit dem näher rückenden Start der virtuellen Messe nehmen auch die Vorbereitungen mehr und mehr Fahrt auf. Die Startseite der Messeplattform ist inzwischen freigeschaltet, teilte eine Landratsamt-Sprecherin am Freitag mit. Bis zum Start Ende Dezember informiert die Stadt auf der Internetseite vorab rund um die Fachkräftemesse. Auch die komplette Ausstellerliste ist auf der Website nachzulesen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ursprünglich war zur Eröffnung nach Weihnachten eine Veranstaltung im Berufsschulzentrum in Meißen geplant. Nun hat die Stadt Meißen umdisponiert: Am 27. Dezember steht nun ein Ansprechpartner pro Messestand von 10 bis 13 Uhr bereit. Während dieser Zeit können Interessierte Kontakt aufnehmen – telefonisch, via Mail oder Messenger-Dienst WhatsApp.

Für Unternehmen ist der virtuelle Stand kostenlos. Die Messe organisiert der Landkreis Meißen in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH, der Industrie- und Handelskammer Geschäftsstelle Riesa, der Handwerkskammer Dresden und der Kreishandwerkerschaft Meißen. Auch die Agentur für Arbeit Riesa beteiligt sich an der Organisation. Der Sächsische Landtag finanziert die Veranstaltung mit Steuern des beschlossenen Haushaltes mit, teilt eine Landratsamt-Sprecherin mit.

Von Sabrina Lösch