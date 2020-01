Meißen und die Literatur: Klaus Werner legt bemerkenswerten Abriss zum Thema vor

Meißen

Was seine Zeit auf der Landes- und Fürstenschule St. Afra in Meißen anging, sollte Friedrich Gustav Schilling (1766-1839), später resümieren: „Die schlechte Verfassung derjenigen Schulen, welche noch auf altem Fuß stehn ist über all die gleiche. Auch auf dieser hätte der kleinere Teil der Schulherren wie der größere der Schüler aus besseren Menschen bestehen können. Auch auf dieser tyrannisierten einige Lotterbuben aus den höheren Klassen die übrigen und außer schwarzen Wänden, Schmutz und Ungeziefer sahen sie nichts als ihre Bücher, den Präzeptor und – die Karzertür.

Auch dort behauptete der Schlendrian sein eisernes, erbärmliches Recht. Auch über ihr schwebte der Genius der Knechtschaft, der Pedanterie und des Schmutzes.“ Aber etwas Positives gewann Schilling, Sohn eines Landadligen und kursächsischen Geheimen Rats und Kammerherrn, den Umständen ab: „Die strenge Aufsicht, die Monotonie, die den Lehrbetrieb erfüllte, zog den Geist unwillkürlich zu den Wissenschaften hin.“

Bogen vom Mittelalter bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts

Es sind Begebenheiten wie diese, die den Reiz der Lektüre von Klaus Werners Buch „ Meißen und die Literatur“ ausmachen, in dem ein Bogen vom Mittelalter bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts gespannt wird. Werner, Literaturwissenschaftler, der 1942 in Dresden geboren wurde, liefert einen recht interessanten, allerdings nicht gerade einfach zu lesenden Abriss, in dem er am Beispiel von gut 50 Dichtern, Gelehrten und schreibenden Malern den Anteil Meißens an der deutschen Literatur- und Ideengeschichte bilanziert.

In den Blick kommt das Mäzenatentum mittelalterlicher Fürsten und der Adelsfamilie von Miltitz, und der für Meißen typische Zusammenhang von Personen- und Institutionengeschichte wird an den zahlreichen Absolventen der Landesschule St. Afra evident, die nachmals und anderswo als Dichter und Intellektuelle gewirkt haben. Man kann es drehen und wenden wie man will, ohne St. Afra wäre der vorliegende Band Werners deutlich schmaler ausgefallen.

“Erhellendes Lesebuch“

Gruppenphänomene wie das Auftreten von Meißen-„Fraktionen“ außerhalb Meißens, etwa in Leipzig während der Zeit der Aufklärung oder des Naturalismus, erfahren erstmals Würdigung. Exemplarische Literaturzitate machen, da verspricht der Klappentext nicht zu viel, die Abhandlung in der Tat „auch zu einem erhellenden Lesebuch“. So wird im Kontext der Ausführungen zum Fürstenschulen-Zögling Johann Elias Schlegel festgehalten, dass Christian Fürchtegott Gellert, der bedeutende Verfasser geistlicher Oden und Lieder, in seinen „Unvollständige(n) Nachrichten aus meinem Leben“ über diesen Schlegel-Bruder festhielt:

„Er trank gern ein Glas Wein, wie alle Schlegel. Er zanckte sich herzlich, wenn man seine Verse tadelte, gieng oft trotzig davon, kam in etlichen Stunden demüthig wieder und hatte die Stellen, über die er sich erst gezanket, schon geändert“. Auch sei Gellert „dem Frauenzimmer gewogen“ gewesen, doch wisse er keines, „das er bis zum Roman geliebt hätte, und wenn sie ihm die Leibe zum Theater hätte verbieten wollen: so würde er sie, wäre sie auch eine Göttinn gewesen, schnell seinem Genie geopfert haben...“

Keine umstürzende nationale Kulturgeschichte

Mit so einigen Legenden räumt der Autor deutlich auf, etwa was die Bewertung des intellektuellen Austauschs auf den Schlössern Siebeneichen und Scharfenberg angeht. Werner geht gegen die generelle historische Überzeichnung der Miltitzer Schlösser an, zeigt auf, dass Fichte längst fort war, bevor Hardenberg aufschlug und dieser wiederum längst den Abgang gemacht hatte, als Dorothea Stock und die Familie Körner gelegentlich Einkehr auf Siebeneichen halten. Es war, so Werner, „wesentlich ein Nacheinander bekannter oder nachmals bekannt gewordener Literatur- und Geistesschaffender, die sich auf Siebeneichen und Scharfenberg ein Stelldichein gaben...“ Es sei keine umstürzende nationale Kulturgeschichte geschrieben – oder gemacht – worden. Bedachtsamkeit habe zu walten, „wann immer etwas für einen historischen Genius loci reklamiert werden soll“.

Ähnlich bemerkenswert Werners Befunde zum Dichter Theodor Körner. Er zeigt auf, dass Körners „auf Innerlichkeit orientierte Disposition“ zunächst weitgehend „unaufgerührt“ blieb. Der nachmalige „Leier- und Schwert-Dichter“ Körner sei „erst relativ spät, dann aber umso plötzlicher und energischer, für die nationalpolitische Frage entbrannt“, während der Siebeneichener Begegnungen sei er aber noch ganz „in jugendlich ,reinem’ Erlebens- und Liebesüberschwang befangen“ gewesen, da ist sich Werner sicher.

Literaten wieder ins Bewusstsein rücken

Unter den vielen Literaten, die Werner wieder ins Bewusstsein zu rücken versucht, ist auch Johann August Apel, „der in der Geistesgeschichte seinen Platz durch eine ungewöhnliche Edition fand, die ungeachtet ihres Sensations- und Bestseller-Charakters zumindest auf den zweiten Blick als seriöser Beitrag zur Auseinandersetzung mit weltanschaulichen Strömungen der Zeit einzustufen ist“: Apel war Mitherausgeber einer ebenso schlicht wie treffsicher „Gespensterbuch“ betitelten Sammlung entsprechender Erzählungen und Berichte. Und wie Werner festhält, war Apel ziemlich zeitkritisch, er sah sich außerstande die damals grassierende „Teutomanie“ auch nur ein Haar besser zu halten „als die vorübergegangene Gräcomanie und Gallomanie“.

Oder da wäre der in Dresden geborene Johannes Kentmann (1518-1574), zu dem Werner aus einer Gedächtnisrede von Rudolph Zaunick zitiert; Kentmann sei „kein überragender Geist“ gewesen, „keiner, dessen Name in den Annalen der europäischen Wirtschaftsgeschichte an erster Stelle glänzt. Aber ein vom neuen wissenschaftlichen Geist der Renaissance erfüllter Arzt und Naturforscher des 16. Jahrhunderts, der über den platten Durchschnitt seiner Zeitgenossen zu setzen ist, der offenen Auges die ihn umgebende Natur belauschte, der auch seinem großen Freunde (Conrad) Gesner von den Früchten seiner naturwissenschaftlichen Kleinarbeit spendete, was dieser, enzyklopädisch veranlagt, zum großen Ganzen verarbeitete“.

Berühmt geworden ist Kentmanns Folio-Band „Kreutterbuch“ von 1563 mit handgemalten Pflanzenbildern des Torgauer Künstlers David Rethel, der später Hofmaler des Herzogs Johann Friedrich von Pommern-Stettin wurde. Wie Werner festhält, reagierte Gesner auf Kentmanns „beeindruckende Edition“ mit dem brieflichen Handschlag: Du hast das Pflanzenbuch vollendet, mit dem du dem hoch angesehenen Kurfürsten August mit höchster Kunstfertigkeit gemalte Pflanzen dargeboten hast; das freut mich sehr, und ich gratuliere dir dazu“. Klaus Werner ist auch zu gratulieren für diesen Abriss über Meißen und seine Beziehung zur deutschen Literaturgeschichte.

Klaus Werner: Meißen und die Literatur. Eine Erkundung vom Mittelalter bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts: Leipziger Universitätsverlag, 209 Seiten, 22 Euro

Von Christian Ruf