Auch in diesem Jahr startet die Porzellanstadt die Aktion „Meißen putzt sich raus“ und ruft die Bürgerinnen und Bürger am 9. April zum gemeinsamen Frühjahrsputz auf. Begleitet wird die Aktion traditionell von der Jugendfeuerwehr und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Schulen, Kindergärten, Unternehmen sowie die Meißner Sozial-, Kultur- und Sportvereine sind ebenfalls dazu aufgerufen, sich zu beteiligen oder eine eigene Aufräumaktionen zu starten.

„2020 musste der Frühjahrsputz ganz ausfallen, letztes Jahr haben sich aufgrund der strengeren Kontaktregelungen unter dem Motto ’Jeder putzt vor seiner Tür’ viele Kitas, Vereine aber auch Privatpersonen am Frühjahrsputz in ihrer eigenen Einrichtung oder Straße beteiligt“, sagt Ordnungsamtsleiterin Belinda Zickler. „Diesmal können wir endlich wieder eine Gemeinschaftsaktion starten und die Helfer zu treffen.“

Für Müllsäcke und Handschuhe ist gesorgt

Wer mit anpacken möchte, begibt sich ab neun Uhr entweder auf den Kleinmarkt, zum Schiffsanleger am Elbkai oder auf den Elbeparkplatz unterhalb der Beach-Bar. Von dort aus starten mehrere „Mitmachstrecken“ durch die städtischen Parks und am Elbufer entlang. Für ausreichend Müllsäcke und Handschuhe ist gesorgt. Volle Säcke können an diversen Sammelplätzen wie etwa am Parkplatz Kapitelholzsteig, am Buswendeplatz an der Nossener Straße oder am Eingang der Nikolaikirche abgegeben werden. Sollten während der Touren bereits volle Müllsäcke anfallen, können die Teilnehmer den zuständigen Bauhof anrufen und um eine Abholung der Säcke bitten.

Auf die ersten 100 Teilnehmer wartet ein Lunchpaket und wer ein Teilnehmerbändchen ergattert, darf dieses ab zwölf Uhr am Heinrichsplatz gegen eine Bratwurst eintauschen. Davor sollten die Bändchen allerdings genau untersucht werden, denn die Stadt verlost ab 12.30 Uhr Meißner Geschenkgutscheine an zehn glückliche Gewinner.

Kontakt Bauhof 0174 330 09 40

