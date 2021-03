Meißen richtet mehr Stellplätze für Radtouristen ein

Meißen

Für die hunderttausenden Fahrradtouristen, die jährlich über den Elberadweg nach Meißen kommen, werden jetzt in der Stadt zwei neue Fahrradstellplätze gebaut. Dies sei ein Teil der geplanten Verbesserungen der touristischen Infrastruktur in und um Meißen, um die Stadt dem Bedarf der Aktivtouristen anzupassen, erklärt Stadtmarketingchef Christian Friedel. Finanziert werden diese Maßnahmen unter anderem mit der im Januar 2019 eingeführten Gästetaxe.

Die Fahrradstellplätze werden die erste Möglichkeit in Meißen sein, seinen Drahtesel jederzeit sicher unterzubringen – bisher war das nur in der Touristeninformation zu deren Öffnungszeiten möglich. Die beiden Standorte befinden sich an den Hauptanfahrtsrichtungen der Radtouristen vom Elberadweg und neben einer Fläche zum Rasten, sollen aber auch für Einheimische auf dem Weg in die Innenstadt gut erreichbar sein. Er freue sich über diese Möglichkeit für Radtouristen, aber auch für Meißnerinnen und Meißner, sagt Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos).

Pro Stellplatz wird es elf Fahrradboxen geben, außerdem Pfandschlösser zum Anschließen und Ladestationen für E-Bikes. An einem der beiden Stellplätze wird es eine Servicestation für Reparaturen geben. Optisch sollen sich die Abstellmöglichkeiten in die Häuserreihe einfügen, mit ähnlichen Baumaterialien, einem begrünten Dach und einer Sichtschutzwand. Grund dafür ist unter anderem der Denkmalschutz der Umgebung. Auch der Hochwasserschutz wurde bei der Planung durch das Dresdner Architekturbüro LA 21 berücksichtigt, teilt die Stadt mit. Die Standorte sollen rechtzeitig zu Beginn der Fahrradsaison fertig sein. Weitere Maßnahmen sind bereits in Planung: „Es steht der Baubeginn für die Modernisierung der Tourist-Information am Markt kurz bevor und auch die verbesserte Ausschilderung örtlicher Wanderwege“, sagt Friedel.

Von lg