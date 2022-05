Meißen/Dresden

Am Abend des 17. Oktobers 2021 forderte Frank R. seinen früheren Freund Marvin K. zu einem „klärenden Gespräch unter Männern“ auf. Etwas später saß einer in der Gefängniszelle und der andere lag mit sieben Messerstichen auf dem OP-Tisch in der Notaufnahme. Fünf Stiche gingen in den Brustbereich, einer verletzte die Milz, zwei Liter Blut flossen in den Bauchraum, es bestand akute Lebensgefahr.

Klärende Gespräche führt jetzt das Dresdner Landgericht, vor dem sich Frank R. seit gestern verantworten muss. Der 37-Jährige gab zu, ein Messer zu dem Gespräch mitgenommen zu haben – warum könne er nicht erklären. Er räumte auch ein, auf den anderen eingestochen zu haben. Allerdings habe er das gar nicht realisiert, denn Marvin K. habe ihn zu Boden geworfen und das hätte weh getan. Dass er mit der Prügelei angefangen und sich der andere nur verteidigt hatte, ließ er weg. Beim Angeklagten scheinen generell alle anderen an allem Schuld zu sein.

Laut Richter eine schwer nachvollziehbare Geschichte

Das fand auch der Vorsitzende Richter: „Herr R., einen gewissen Schritt sind sie ja schon gegangen, aber mir ist das alles zu beschönigend. Es gehört mehr dazu, Verantwortung zu übernehmen. Zum Beispiel, was das Messer betrifft, tue ich mich sehr schwer, das klingt alles zu sehr nach Zufall. Ihre Geschichte ist schwer nachvollziehbar.“ Ist sie auch, eine verwurstelte Story über verpatzte Beziehungen und irgendwelche Vermutungen, was andere gesagt haben sollen.

Der Angeklagte und das Opfer waren einst beste Freunde. Frank R. war verheiratet und hatte Kinder, Marvin K. eine Freundin und ein Kind. Die Paare trennten sich, der Angeklagte hatte dann eine Beziehung mit der Freundin von Marvin K., was der nicht so toll fand, aber Frank R. aus dem Weg ging, der mit ihm immer was klären wollte. Nur was erschloss sich weder ihm noch dem Gericht so richtig.

An jenem Abend forderte der alkoholisierte Angeklagte das Opfer auf, bei ihm vorbeizukommen, um mal wieder „alles zu klären“. Als der ablehnte, drohte er, sich an dessen geliebten Mercedes zu vergreifen. Also erschien Marvin K., wurde sofort angegriffen, und als er sich wehrte, mit dem Messer attackiert. Der 25-Jährige hat seither gesundheitliche Probleme, kann nicht lange stehen oder schwer heben und verlor seinen Job. Gut zu sprechen ist er auf Frank R. nicht. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler