Meißen hat einen neuen Impfpunkt in den Neumarkt Arkaden

Meißen

In Meißen gibt es seit Anfang der Woche einen neuen Impfpunkt. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat den Betrieb am Montag in den Neumarkt Arkaden in der Altstadt aufgenommen. Zu diesem Anlass hat sich Meißens Bürgermeister Markus Renner (parteilos) ein Bild von der Einrichtung gemacht. „Denjenigen, die hier in erster Reihe den Kampf gegen das Virus unterstützen, gebührt ein großer Dank“, sagt Renner.

Impfung sei einziger Ausweg aus der Pandemie

Gleichzeitig wolle der Bürgermeister die Bevölkerung noch einmal für die mit der Impfung gegen das Coronavirus verbundenen Chancen sensibilisieren. „Auch alle, die sich bislang noch nicht haben impfen lassen, möchte ich ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Die Impfung ist der einzige Weg, aus dem Kreislauf ständiger Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens zu entkommen“, mahnt Renner.

Im neuen Impfzentrum in Meißen werden alle derzeit in Deutschland zugelassenen Vakzine verabreicht. Sowohl Erst- als auch Zweit- und Drittimpfungen sind möglich. Eine vorherige Anmeldung ist nicht zwingend notwendig. Allerdings kann es ohne Termin zu Wartezeiten kommen, informiert eine Stadtsprecherin.

Sinkende Inzidenz: Landkreis lockert Corona-Auflagen

Bereits am Donnerstag verkündete der Landkreis eine Inzidenz unter 1500 an drei Tagen in Folge. Somit lockert der Kreis seine Corona-Auflagen, die Änderungen traten am Freitag in Kraft. Erlaubt sind beispielsweise wieder Versammlungen im Freien mit bis zu maximal 1000 Teilnehmer. Auch das Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen entfällt wieder, die Gastronomie darf zudem zwischen 6 und 22 Uhr öffnen. Das gilt auch für Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Fitnessstudios, Saunen und Schwimmhallen. Die neue Regelung ist zunächst befristet bis zum 6. Februar.

Die Sieben-Tage-Inzidenz des Robert Koch-Instituts lag im Landkreis Meißen am Freitag bei 280,4. Damit sinkt dieser Wert beständig. Zum Vergleich: Vor einer Woche betrug die Coronainzidenz noch 405,2. Das Landratsamt meldete 113 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Hinzu kommen zwei weitere Todesopfer. Damit steigt die Gesamtzahl der Verstorbenen im Landkreis Meißen auf 879.

Seit Beginn der Pandemie wurden somit 46 412 Bewohner des Landkreises positiv auf das Coronavirus getestet. Derzeit befinden sich 102 Coronapatienten in den Krankenhäusern der Region. Davon sind zwölf Personen geimpft, der Rest ist ungeimpft. Von den 17 Intensivpatienten sind nur zwei Personen geimpft.

Der Impfpunkt in den Neumarkt Arkaden hat von Montag bis Sonnabend jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Termine gibt’s über das Internet:sachsen.impfterminvergabe.de

Von Sabrina Lösch