Am Donnerstag wurden die rund 50 Pflanzenkübel in der Meißner Innenstadt mit Blumen befüllt: Knollenbegonien, Petunien, Salbei, Pelargonien und viele andere bunt blühende Zierpflanzen schmücken jetzt wieder den Innenstadtbereich. Ende 2019 hatte das Amt für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur die Sommerbepflanzung und Pflege für drei Jahre ausgeschrieben und die Unterlagen an 13 Gärtnereien und Blumengeschäfte in der Stadt und der Region geschickt. Den Zuschlag erhielt damals die Gärtnerei Griesel, welche nun zum zweiten Mal für die Blütenpracht verantwortlich ist. „Wir freuen uns, dass Meißens Altstadt nicht nur durch ihre farbenfrohen, historischen Bauwerke, sondern auch durch unseren bunten Blumenschmuck für Einheimische und Touristen zum Hingucker wird“, sagt Gärtnerei-Chef Christian Griesel.

An heißen Tagen: Feuerwehr hilft beim Gießen

Auch der städtische Bauhof hilft, die Blütenpracht über den Sommer zu erhalten. Während sich die Gärtnerei Griesel um Bepflanzung, Pflege sowie den eventuelle Nachschub kümmert, versorgt der Bauhof die Blumen regelmäßig mit Wasser. Aber nicht nur die Blumenkübel in der Altstadt, auch die Bepflanzungen im restlichen Stadtgebiet sowie die Straßenbegleitbegrünung werden von Bauhofmitarbeiterinnen wie Birgit Geißler und Dagmar Lötzsch gepflegt. Besonders in den heißen Sommermonaten wird der Bauhof von der Feuerwehr unterstützt, um die Pflanzkübel, Jung- oder Straßenbäume, oder die zahlreichen Rabatten mit ausreichend Wasser zu versorgen. Trotzdem sei bei 35 Grad im Schatten zusätzliche Hilfe beim Wässern des Stadtgrüns willkommen, erklärt die Stadtverwaltung: „Wer aktiv werden möchte, kann den Blumen im städtischen Blumenkübel vorm eigenen Geschäft oder der Bepflanzung auf der Rabatte im Wohngebiet mit einem Eimer Wasser etwas Gutes tun.“

Das Projekt der Altstadtbegrünung wurde als erstes aus Mitteln der 2019 in Meißen eingeführten Gästetaxe finanziert. „Viele andere Projekte zur Optimierung und Erweiterung der touristischen Infrastruktur wie die Fahrradfahrerrastplätze oder die neue Weihnachtsbeleuchtung konnten seitdem dank dieser zusätzlichen Einnahme umgesetzt werden“, erläutert Christian Friedel, Leiter des Amtes für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur.

Von Sören Hinze